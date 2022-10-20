Maden ocağından toplanan deliller adliyeye getirildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında toplanan deliller , Amasra Adliyesi’ne getirildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, maden ocağı sahasındaki çalışma ve incelemeler devam ediyor.

Bölgede maden, elektrik, jeoloji, jeofizik, makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti çalışma yürütüyor.