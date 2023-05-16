Bir seçmen kitlesi düşünün…

Yarışmacının biri…

Rakibini itibarsızlaştırmak için…

Video üzerinde sahtecilik yapıyor…

Seçmen bunu biliyor…

Ama…

★

Sahte video ile mağdur edileni değil…

Sahte videoyla mağdur edeni…

Yani:

Suç işleyeni tercih ediyor…

★

Peki…

Mağdur edilenin hiç mi suçu yok?..

“Olmaz olur mu?..”.

“Olmaz olur mu?..”.

Var elbette…

★

Ne meselâ?..

Söyleyeyim:

Suçluların, masumlardan daha çok tercih edildiği, sevildiği bir ülkede doğmak…

★

Olur mu canım?..

Doğanın nasıl bir suçu olabilir?..

★

Olabilir, olabilir…

Doğmayabilirdi meselâ…

Madem doğdu…

Yaşamayabilirdi…

Madem yaşadı…

Katlanacak kardeşim…

★

Yani…

Mademki kekenez boynuz…

Niye boku döz enfö?…

★

Demek istemem o ki…

Doğarken daha…

Çıktığı rahmin yaşadığı…

Ve…

Kendisini doğurmayı göze aldığı bir ülkede:

İtibarlı olabilmek…

Siyasette başarılı olabilmek için…

Hırsızlık…

Yolsuzluk…

Arsızlık…

Yoksulluk…

Sefalet…

Ve…

Hukuksuzluğu “meşru” kabul edecek…

★

Meselâ…

Depremlerde:

Enkaz altında kalanları kurtarmaya koşandan değil…

Enkaz altındakilere çadır satandan yana olacak…

Ve benzeri yani…

★

Neyse…

Uzatmayayım…

Dijital çağda…

24 saatte…

Seçim sonuçlarını halen açıklayamayanların güçlü olduğu bir ülkede…

Rahat etmek…

Endişesiz yaşamak istiyorsanız:

Ya oy çalan…

Ya da…

Rızkınızı çalandan…

Yana olacaksınız…

★

Ne memleket be!..

Saygı duyacaksınız…

Demokratik hukuk devletlerinde her yarışma bir şölendir…

El hak…

Biz bu şölenlerin:

En güzelini yaşadık…

★

Bizlere bu şöleni yaşatan tüm yarışmacılara:

Teşekkürlerimizi sunarız…

Ancak…

Yarışmacılardan biri sürekli faul yaptı…

Zamandan çaldı…

Hem hakem…

Hem seyircinin yarısı:

Görmezden geldi…

★

14 gün sonra…

Rövanş maçı var…

Hakemden umut yok…

Ama…

Belki seyirci bu defa:

Fair play oynayan tarafı tercih edebilir…

★

İlk maçta…

Deplasmanda berabere kalan…

Ve…

İkinci maçta galip gelme imkânı da olan yarışmacının seyircileri!..

Pes etmek yok…

★

14 gün daha:

Demokrasi ve hukuk mücadelesi yapacaksınız…

Bu defa da rakip kazanırsa…

Mızıkçılık yapmadan:

Saygı duyacaksınız…

Durmak yok…

İlk turda…

Seçimin:

Kazananı da yok…

Kaybedeni de…

★

İkinci turda…

Kazanan Bay Kemal olursa…

“Kaybedeni olmayan” bir sonuç olacak…

★

Erdoğan kazanırsa…

(Bizim) Çok canımız yakılacak…

★

Durmak yok…

Yola devam…

★

İyi işler yaparsa alkışlayacak…

Hukuku ve demokrasiyi hiçe sayar…

Anayasamızı delmeye devam ederse…

Paça kasnak dalacağız…

★

Bir dakka ya…

Daha ikinci tur var…

Ne olacağı belli mi olur?..

Şaka gibisin

Sinan Oğan demiş ki:

“Türkiye’nin krize girmemesi için sorumluluğu alacağız…”.

★

Canım benim…

Sen de…

İnce de elbette:

Demokratik hakkınızı kullandınız…

Ama…

İstemeden de olsa:

Memleketi krizin tam da içine attınız…

★

Şimdi ne olacak?..

Kemal Bey:

“Ey kendini Kürt ve ezilmiş hisseden seçmen…

İkinci turda lütfen bana oy vermeyeceğini açıkla…

Çünkü…

Sultan Sinan…

Bana oy verdirmek için:

Senin bana oy vermemeni şart koşuyor” mu diyecek?..

★

İlahî Oğan…

Şaka gibisin…



İyi olacaktı

“Korkma” diye başlayan bir şiiri ulusuna İstiklal Marşı yapan Mustafa Kemal’in askerlerinin kimileri (Klasik, kökten laikçi ve batıyla kavgalı CHP’li seçmen)…

Tayyip Erdoğan, Bahçeli ve Oğan’ın gösterdiği öcülerden korktu…

Oylarını…

Onlara verdi…

Ve…

Kemal Kılıçdaroğlu’na kaybettirdiler…

★

Korkmasaydılar iyi olacaktı ya…

Neyse…

İnsanlık hali…

Korku da nihayet insanlara has bir duygu…

Günün uyarısı

Aşkın Samuray Bayraktaroğlu

@AskSamuray

İki taraf seçmeninin Türk ekonomisi bağlamındaki motor / fren ilişkisine bakılırsa, birileri ayağını frenden çekmez veya motor stop ettirilmezse, bu araba yanar.

Dünün tweeti

Mehmet Aslantuğ

@_aslantug

Kendimize açıklayacak kelimelerimiz yoksa eğer, hayatı anlamak da zorlaşıyor. Önemli olmaya değil, değerli olmaya dair yolculuk içindeyiz. Bir sınırı/sonu da yok elbette. Sanatın siperliğine itirazım vardı, gereğini yapmaya çalıştım. An itibarıyla da “Sanatta kendini değil, kendinde sanatı sevmeye çalışanlarla bu ömrü tamamlarım. Gönlünü, pusulasını açan herkese, tanıdığı sevdiği yerden bin selam olsun…

Günün tavsiyesi

Atilla Kıyat

@atillakiyat

İkinci turda Kılıçdaroğlu’nun kazanması parlamenter sisteme geçmek için son şanstır.

Cumhur İttifakı bu derece yetkili cumhurbaşkanı ile çalışmak istemeyecek ve teklif onlardan gelecektir. Geçmişi değil önümüzdeki 14 günü tartışalım.