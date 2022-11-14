Maçta antrenörler tekme tokat kavga etti; o anlar kamerada

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde U-14 Liginde mücadele eden Devrek Eğitimspor ile Çaydeğirmeni Belediyespor’un antrenörleri Mahmut Topçular ile Selçuk Sarı sahada tekme tokat kavga etti. O anlar kameraya yansıdı.

Devrek’te cumartesi günü U-14 Liginde Devrek Eğitimspor ile Çaydeğirmeni Belediyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşma, takımı Devrek Eğitimspor’un 2-1lik üstünlüğü ile devam ederken antrenör Mahmut Topçular, yanına gittiği Çaydeğirmeni Belediyespor’un antrenörü Selçuk Sarıya kafa attı. İki antrenör, tekme tokat kavga etti. Araya girenler iki antrenörü ayındı. Yaşanan kavganın ardından hakem Ferhat Korum, karşılaşmayı tatil etti. Kavga ise kameraya yansıdı.

Selçuk Sarı aldığı kafa darbesi, Mahmut Topçular ise bacağından ısırıldığı gerekçesiyle jandarma tarafından kontrol amaçlı Devrek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İki antrenör de sağlık kontrolünden geçirildi.

Aynı ilçedeki farklı okullarda öğretmenlik yapan iki antrenör birbirinden şikayetçi oldu, ifadeleri alındı. Devrek Kaymakamlığı da yaşanan kavgayla ilgili idari soruşturma başlattı. (DHA)