Macron’dan, Slovakya Başbakanı’na şemsiye jesti
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Macron’dan, Slovakya Başbakanı’na şemsiye jesti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün görüştüğü Slovakya Başbakanı İgor Matoviç gazetecilere açıklama yaparken yağmur başlayınca, Matoviç’in şemsiyesini tutarak jest yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Slovakya Başbakanı İgor Matoviç’i Elysee Sarayı’nda ağırladı. Matoviç, Macron ile Elysee Sarayı’nın bahçesinde basına açıklama yaptığı sırada hafif şekilde yağış başladı. Bu sırada görevlilerin getirdiği şemsiyeyi alan Macron, şemsiyeyi Slovak Başbakan Matoviç’e doğru tuttu.

FOTO: İHA

Macron, Elysee personelinin yardım tekliflerini defalarca reddederek, konuğunu yağmurdan korumak için şemsiye taşıyıcısı rolüne büründü. Macron, en sonunda maskesini takmak için şemsiyeyi bıraktı.  (İHA)

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