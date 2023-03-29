Macron’a ‘pislik’ dediği iddia edilen kadın gözaltına alındı
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Macron’a ‘pislik’ dediği iddia edilen kadın gözaltına alındı

Fransa’nın Saint-Omer bölgesinde, “Sarı Yelekliler” hareketinin temsilcilerinden bir kadının Cumhurbaşkanı Emmanuel

Macron’u kastederek “pislik” ifadesini kullandığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Fransız kanalı BFMTV’nin haberine göre, söz konusu kadın, Vali’nin şikayeti üzerine evine gelen polislerce gözaltına alındı.

Kadının, Macron’un tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin Fransız televizyonlarına konuştuğu 22 Mart’tan bir gün önce Facebook üzerinden onu kastederek “Pislik yarın 13’te sizlere, hiçbir kıymet verilmeyenlere seslenecek. Pisliği sadece televizyonlarda görebiliyoruz.” yazdığı belirtiliyor.

20 Haziran’da “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla mahkemede ifade verecek olan kadın, Facebook’ta paylaştığı ifadelerden suçlu bulunduğu takdirde 6 yıl hapis ve 22 bin 500 bin avroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Öte yandan kadın, ifadesinde başka bir kelime yazmak istediğini ama “klavyenin azizliğine” uğradığını iddia etti.

(AA)

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