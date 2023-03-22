Macron: Reform yıl sonundan önce yürürlüğe girmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede emeklilik yaşını 62den 64e yükseltmeyi öngören reformun ardından başlayan protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Macron Reformun yıl sonundan önce yürürlüğe girmesi gerekiyor. Emeklilik reformu demokratik yolunda devam edecek dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, TF1 ve France 2nin ortak yayınında emeklilik reformuna yönelik başlayan protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Protesto ve greve rağmen geri adım atmadığı görülen Macron, Reformun yıl sonundan önce yürürlüğe girmesi gerekiyor. Emeklilik reformu demokratik yolunda devam edecek. Bu reformu neden yapma ihtiyacımızın olduğunu başarılı şekilde anlatamadık. Ancak bu bir gereklilik ifadelerini kullandı.

BLOKAJ OLMAMALI

Macron, protesto ve greve ilişkin yaptığı açıklamada, Bu reforma karşı olan protestolar var ve bunlar meşru. Ancak blokaj olduğunda, bunları kaldırmanız gerekiyor. Bu yüzden hükümetten mümkün olduğunca müzakere etmesini istedim. Açığı büyütüp çocuklara ödetmekten kaçınmalıyız. Devam etmeliyiz. Sakinleşmeli, sendikalarla ve bunu yapmaya hazır tüm siyasi güçlerle yeniden diyalog kurarak bir parlamento gündemini ve reformları yeniden inşa etmeliyiz diye konuştu.

BORNE, ANAYASADAKİ ÖZEL MADDEYİ KULLANMIŞTI

Fransa’da emeklilik yaşını 62den 64e yükseltmeyi amaçlayan reform, ülke çapında protestolara neden olmuştu. Söz konusu yasanın geçirilebilmesi için Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, anayasadaki özel bir maddeyi kullanarak Fransa Meclisini devre dışı bırakmıştı. Ülkede daha sonra geniş çaplı protestolar başladı.

Macron, sendikaları üç haftadan bir aya kadar diyaloğu yeniden başlatmaya davet etti. Macron ayrıca Başbakan Elisabeth Bornea duyduğu güvenin devam ettiğini belirtti. (DHA)