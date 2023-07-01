Macron, Almanya resmi ziyaretini erteledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede 17 yaşındaki Nahelin polis tarafından öldürülmesini takiben başlayan şiddetli protesto olayları sebebiyle, yarın başlaması planlanan Almanya ziyaretini erteledi.

Almanya Cumhurbaşkanlığından bugün yapılan açıklamada Macronun, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştüğü ve ülkedeki olaylarla ilgili bilgi verdiği belirtildi. Açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macronun 2-4 Temmuz arasında Almanyaya yapacağı ziyareti ertelemek zorunda kaldığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Steinmeier’in, sokaklardaki şiddetin bir an önce sona ermesini ve toplumsal barışın yeniden sağlanmasını umduğu belirtildi. Ziyaret gerçekleşseydi bu, bir Fransız Cumhurbaşkanının 23 yıl sonra Almanya’ya yaptığı ilk devlet ziyareti olacaktı.

(DHA)