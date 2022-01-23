Maçın ortasında kalp krizi geçirdi
Haberler Spor

Maçın ortasında kalp krizi geçirdi

Akhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadağ, Bornova Belediye Karşıyaka ile oynanan maçta kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

Misli. com Türkiye Basketbol 1. Ligi’nin 16. hafta maçında Bornova Belediye Karşıyaka ile Akhisar Belediyespor karşı karşıya geldi. Maçın ikinci çeyreği oynanırken Akhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadaş, bir anda yere yığıldı.

Cengiz Karadağ’ın yere yığılmasıyla beraber oyun dururken, sahaya sağlık görevlileri girdi. İlk müdahalesi salonda yapılan deneyimli koç, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği açıklanan Cengiz Karadağ’a anjiyo uygulandı. Tıkalı damarı açılan Karadağ’ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Öte yandan, yarıda kalan karşılaşma Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafında ileri bir tarihe ertelendi.

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
Abdullah Avcı iletişimin gücünü kullanıyor

Abdullah Avcı iletişimin gücünü kullanıyor

TFF, 1. Lig’de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti

TFF, 1. Lig’de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti

Resmen açıklandı: Acun Ilıcalı’nın takımına tanıdık isim…

Resmen açıklandı: Acun Ilıcalı’nın takımına tanıdık isim…

Maçın ortasında kalp krizi geçirdi
Spor