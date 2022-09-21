Lütfen yardımcı olur musunuz?..
Dünkü SÖZCÜ’de yayımlanan haberlerden birinin spotu şöyleydi:
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Vaktiyle “bugün borç alan yarın talimat alır” diyerek IMF defterini tamamen kapatmakla övünen Erdoğan, bugünlerde ise dost ülkelerden borç almanın gururunu yaşıyor.
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Yine dün…
Sosyal medyada bazı iktidar yandaşları…
İletişim Başkanlığı’ndan geldiğini tahmin ettiğim bir mesajı paylaşıyorlardı…
O mesajı da okuyun lütfen:
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Joe Biden haricindeki liderlerin kendi limuzinlerini kullanmalarına müsaade edilmemiş, tamamı cenazeye toplu otobüslerle katıldı. Cenazeye katılmayarak Türk Devleti’nin itibarını otobüse bindirmeyen Cumhurbaşkanımıza teşekkürler.
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Canlarım be…
“Borç alan emir alır” dedikten bir süre sonra…
“Emir almaya hazırız” demek ister gibi:
“Sağ olsunlar dostlarımızın verdiği borçlarla Merkez Bankamızın rezervini güçlendirdik” açıklaması yapan bir devlet başkanının…
İngiltere Kraliçesi’nin defin törenine:
“Türk Devleti’nin itibarını otobüse bindirmemek için” gitmediğini zanneden bu kafa için…
Söyleyecek sözünüz var mı?..
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Ben bulamadım da…
Lütfen…
Yardımcı olur musunuz?..
Cumburloooppppp katran kazanlarına
Görevlerinden biri:
Tarım Bakanlığı…
Ancak…
Bakanlığı döneminde:
Tarım bitti…
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Aynı zamanda:
Hayvancılık Bakanı…
Gelin görün ki:
Hayvancılık da bitti…
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Ve bakın dün ne dedi:
“Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. O tarafa gittiğimizde soracaklar. İnsanlık adına bu memleketin, milletin değil, tüm mazlum milletlerin selameti adına atmanız gereken hangi adımı attınız? Hamdolsun bunun verilecek cevabı var…”.
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Gerçi…
Cevabın ne olduğunu söylememiş…
Ama…
Çok da önemli değil…
Öbür dünyada vereceği hesaptan hangimizin haberi olacak ki…
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Biz milletçe…
Bu Bakan’ın…
Bu dünyada vereceği hesaba:
Odaklanalım…
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Çünkü bu millet…
Bu Bakan ve kabinesinde olanlardan…
Bu dünyada:
Hesap sormazsa…
Öbür dünyada hesap veremez…
Çünkü…
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Asıl o zaman:
“Göz göre göre memleketi neden soydurdunuz?..
Yoksa siz de mi pay aldınız?” diye sorarlar…
Ve…
Cumburloooppppp…
Katran kazanlarına…
Acayip gaf
Amerikan PBS TV Erdoğan’a sordu:
“Rus ordusunun sivil halka yönelik işkence, katliam, toplu mezarlardan Putin sorumlu tutulmalı mı?..”.
Erdoğan hiçbir yere bakmadan cevap verdi:
“Tamam ama Ukraynalılar da Rus askerlerini öldürdü…”.
PBS televizyonu:
“Evet ama” deyip devam etti: “Önce Ruslar saldırdı…”.
Erdoğan’dan tarihe geçecek bir diplomasi gafı:
“O ayrı konu…”.
Ne olabilir ki?..
Erdoğan inkâr ediyor ama…
15 Temmuz ekürisi Hande Fırat, Başkan’ı yalanlıyor…
Ve bakın ne yazıyor:
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“Son dönemde Şam Rejimi ile Ankara arasında arka kapı diplomasisi hızlandı. Peş peşe görüşmeler yapılıyor…”.
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Hande Fırat’ın…
Erdoğan’ı yalanlamak ihtiyacını duymuş olma sebebi:
Ne olabilir ki?..
FED ne ki?..
Yarın FED faiz açıklaması yapacak…
En az 75, en çok 100 baz puan faiz arttıracağı tahmin ediliyor…
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Bizim ekonomimize etkisi olur mu?..
Endişelenmeyin:
Olmaz…
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Canlarım…
Bizim ekonomiye…
Sayın Erdoğan…
Sayın Nebati…
Ve…
O ikisiyle el ele veren:
Sayın Şahap Kavcıoğlu’nun bile:
Etkisi olmuyor…
FED ne ki?..
Yüksek ihtimal
Bazen öyle haberler okuyorum ki…
“İnşallah yalandır” diyorum…
Bakın bu haber de onlardan biri:
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“Akademisyen Necip Hablemitoğlu cinayetinin sanıklarından olan ve Bulgaristan’da yakalanan Levent Göktaş’ın şirketine İçişleri Bakanlığı’ndan Aralık 2021’de ihale verildiği ortaya çıktı…”.
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İnşallah yalandır…
Ama…
Ve ne yazık ki…
Doğru olma ihtimali:
Daha yüksek…
Dünün tweeti
Akın İpek
@akinipek01
Hayatın bana öğrettiği; Düşman ırk yok, düşman millet yok, düşman ülke yok… Düşman din yok.
Tek düşman; Kötülük ve cehalet kardeşim.