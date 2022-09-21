Memduh Bayraktaroğlu
21 Eylül 2022

Lütfen yardımcı olur musunuz?..

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Dünkü SÖZCÜ’de yayımlanan haberlerden birinin spotu şöyleydi:

Vaktiyle “bugün borç alan yarın talimat alır” diyerek IMF defterini tamamen kapatmakla övünen Erdoğan, bugünlerde ise dost ülkelerden borç almanın gururunu yaşıyor.

Yine dün…

Sosyal medyada bazı iktidar yandaşları…

İletişim Başkanlığı’ndan geldiğini tahmin ettiğim bir mesajı paylaşıyorlardı…

O mesajı da okuyun lütfen:

Joe Biden haricindeki liderlerin kendi limuzinlerini kullanmalarına müsaade edilmemiş, tamamı cenazeye toplu otobüslerle katıldı. Cenazeye katılmayarak Türk Devleti’nin itibarını otobüse bindirmeyen Cumhurbaşkanımıza teşekkürler.

Canlarım be…

“Borç alan emir alır” dedikten bir süre sonra…

“Emir almaya hazırız” demek ister gibi:

“Sağ olsunlar dostlarımızın verdiği borçlarla Merkez Bankamızın rezervini güçlendirdik” açıklaması yapan bir devlet başkanının…

İngiltere Kraliçesi’nin defin törenine:

“Türk Devleti’nin itibarını otobüse bindirmemek için” gitmediğini zanneden bu kafa için…

Söyleyecek sözünüz var mı?..

Ben bulamadım da…

Lütfen…

Yardımcı olur musunuz?..

Cumburloooppppp katran kazanlarına

Görevlerinden biri:

Tarım Bakanlığı…

Ancak…

Bakanlığı döneminde:

Tarım bitti…

Aynı zamanda:

Hayvancılık Bakanı…

Gelin görün ki:

Hayvancılık da bitti…

Ve bakın dün ne dedi:

“Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. O tarafa gittiğimizde soracaklar. İnsanlık adına bu memleketin, milletin değil, tüm mazlum milletlerin selameti adına atmanız gereken hangi adımı attınız? Hamdolsun bunun verilecek cevabı var…”.

Gerçi…

Cevabın ne olduğunu söylememiş…

Ama…

Çok da önemli değil…

Öbür dünyada vereceği hesaptan hangimizin haberi olacak ki…

Biz milletçe…

Bu Bakan’ın…

Bu dünyada vereceği hesaba:

Odaklanalım…

Çünkü bu millet…

Bu Bakan ve kabinesinde olanlardan…

Bu dünyada:

Hesap sormazsa…

Öbür dünyada hesap veremez…

Çünkü…

Asıl o zaman:

“Göz göre göre memleketi neden soydurdunuz?..

Yoksa siz de mi pay aldınız?” diye sorarlar…

Ve…

Cumburloooppppp…

Katran kazanlarına…

Acayip gaf

Amerikan PBS TV Erdoğan’a sordu:

“Rus ordusunun sivil halka yönelik işkence, katliam, toplu mezarlardan Putin sorumlu tutulmalı mı?..”.

Erdoğan hiçbir yere bakmadan cevap verdi:

“Tamam ama Ukraynalılar da Rus askerlerini öldürdü…”.

PBS televizyonu:

“Evet ama” deyip devam etti: “Önce Ruslar saldırdı…”.

Erdoğan’dan tarihe geçecek bir diplomasi gafı:

“O ayrı konu…”.

Ne olabilir ki?..

Erdoğan inkâr ediyor ama…

15 Temmuz ekürisi Hande Fırat, Başkan’ı yalanlıyor…

Ve bakın ne yazıyor:

“Son dönemde Şam Rejimi ile Ankara arasında arka kapı diplomasisi hızlandı. Peş peşe görüşmeler yapılıyor…”.

Hande Fırat’ın…

Erdoğan’ı yalanlamak ihtiyacını duymuş olma sebebi:

Ne olabilir ki?..

FED ne ki?..

Yarın FED faiz açıklaması yapacak…

En az 75, en çok 100 baz puan faiz arttıracağı tahmin ediliyor…

Bizim ekonomimize etkisi olur mu?..

Endişelenmeyin:

Olmaz…

Canlarım…

Bizim ekonomiye

Sayın Erdoğan…

Sayın Nebati…

Ve…

O ikisiyle el ele veren:

Sayın Şahap Kavcıoğlu’nun bile:

Etkisi olmuyor…

FED ne ki?..

Yüksek ihtimal

Bazen öyle haberler okuyorum ki…

“İnşallah yalandır” diyorum…

Bakın bu haber de onlardan biri:

“Akademisyen Necip Hablemitoğlu cinayetinin sanıklarından olan ve Bulgaristan’da yakalanan Levent Göktaş’ın şirketine İçişleri Bakanlığı’ndan Aralık 2021’de ihale verildiği ortaya çıktı…”.

İnşallah yalandır…

Ama…

Ve ne yazık ki…

Doğru olma ihtimali:

Daha yüksek…

Dünün tweeti

Akın İpek

@akinipek01

Hayatın bana öğrettiği; Düşman ırk yok, düşman millet yok, düşman ülke yok… Düşman din yok.

Tek düşman; Kötülük ve cehalet kardeşim.

 

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Lütfen yardımcı olur musunuz?..
Memduh Bayraktaroğlu