Dünkü SÖZCÜ’de yayımlanan haberlerden birinin spotu şöyleydi:

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Vaktiyle “bugün borç alan yarın talimat alır” diyerek IMF defterini tamamen kapatmakla övünen Erdoğan, bugünlerde ise dost ülkelerden borç almanın gururunu yaşıyor.

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Yine dün…

Sosyal medyada bazı iktidar yandaşları…

İletişim Başkanlığı’ndan geldiğini tahmin ettiğim bir mesajı paylaşıyorlardı…

O mesajı da okuyun lütfen:

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Joe Biden haricindeki liderlerin kendi limuzinlerini kullanmalarına müsaade edilmemiş, tamamı cenazeye toplu otobüslerle katıldı. Cenazeye katılmayarak Türk Devleti’nin itibarını otobüse bindirmeyen Cumhurbaşkanımıza teşekkürler.

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Canlarım be…

“Borç alan emir alır” dedikten bir süre sonra…

“Emir almaya hazırız” demek ister gibi:

“Sağ olsunlar dostlarımızın verdiği borçlarla Merkez Bankamızın rezervini güçlendirdik” açıklaması yapan bir devlet başkanının…

İngiltere Kraliçesi’nin defin törenine:

“Türk Devleti’nin itibarını otobüse bindirmemek için” gitmediğini zanneden bu kafa için…

Söyleyecek sözünüz var mı?..

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Ben bulamadım da…

Lütfen…

Yardımcı olur musunuz?..

Cumburloooppppp katran kazanlarına

Görevlerinden biri:

Tarım Bakanlığı…

Ancak…

Bakanlığı döneminde:

Tarım bitti…

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Aynı zamanda:

Hayvancılık Bakanı…

Gelin görün ki:

Hayvancılık da bitti…

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Ve bakın dün ne dedi:

“Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. O tarafa gittiğimizde soracaklar. İnsanlık adına bu memleketin, milletin değil, tüm mazlum milletlerin selameti adına atmanız gereken hangi adımı attınız? Hamdolsun bunun verilecek cevabı var…”.

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Gerçi…

Cevabın ne olduğunu söylememiş…

Ama…

Çok da önemli değil…

Öbür dünyada vereceği hesaptan hangimizin haberi olacak ki…

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Biz milletçe…

Bu Bakan’ın…

Bu dünyada vereceği hesaba:

Odaklanalım…

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Çünkü bu millet…

Bu Bakan ve kabinesinde olanlardan…

Bu dünyada:

Hesap sormazsa…

Öbür dünyada hesap veremez…

Çünkü…

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Asıl o zaman:

“Göz göre göre memleketi neden soydurdunuz?..

Yoksa siz de mi pay aldınız?” diye sorarlar…

Ve…

Cumburloooppppp…

Katran kazanlarına…

Acayip gaf

Amerikan PBS TV Erdoğan’a sordu:

“Rus ordusunun sivil halka yönelik işkence, katliam, toplu mezarlardan Putin sorumlu tutulmalı mı?..”.

Erdoğan hiçbir yere bakmadan cevap verdi:

“Tamam ama Ukraynalılar da Rus askerlerini öldürdü…”.

PBS televizyonu:

“Evet ama” deyip devam etti: “Önce Ruslar saldırdı…”.

Erdoğan’dan tarihe geçecek bir diplomasi gafı:

“O ayrı konu…”.

Ne olabilir ki?..

Erdoğan inkâr ediyor ama…

15 Temmuz ekürisi Hande Fırat, Başkan’ı yalanlıyor…

Ve bakın ne yazıyor:

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“Son dönemde Şam Rejimi ile Ankara arasında arka kapı diplomasisi hızlandı. Peş peşe görüşmeler yapılıyor…”.

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Hande Fırat’ın…

Erdoğan’ı yalanlamak ihtiyacını duymuş olma sebebi:

Ne olabilir ki?..

FED ne ki?..

Yarın FED faiz açıklaması yapacak…

En az 75, en çok 100 baz puan faiz arttıracağı tahmin ediliyor…

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Bizim ekonomimize etkisi olur mu?..

Endişelenmeyin:

Olmaz…

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Canlarım…

Bizim ekonomiye…

Sayın Erdoğan…

Sayın Nebati…

Ve…

O ikisiyle el ele veren:

Sayın Şahap Kavcıoğlu’nun bile:

Etkisi olmuyor…

FED ne ki?..

Yüksek ihtimal

Bazen öyle haberler okuyorum ki…

“İnşallah yalandır” diyorum…

Bakın bu haber de onlardan biri:

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“Akademisyen Necip Hablemitoğlu cinayetinin sanıklarından olan ve Bulgaristan’da yakalanan Levent Göktaş’ın şirketine İçişleri Bakanlığı’ndan Aralık 2021’de ihale verildiği ortaya çıktı…”.

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İnşallah yalandır…

Ama…

Ve ne yazık ki…

Doğru olma ihtimali:

Daha yüksek…

Dünün tweeti

Akın İpek

@akinipek01

Hayatın bana öğrettiği; Düşman ırk yok, düşman millet yok, düşman ülke yok… Düşman din yok.

Tek düşman; Kötülük ve cehalet kardeşim.