Avrupa’dan gelip…

Okyanus ötesindeki toprakları işgal edenler kendilerine:

“Konkisdator/conquistador/fatih” diyorlardı…

★

Fetihlerini ise…

O topraklarda yaşayan kızıl derili insanları öldürerek:

Gerçekleştiriyorlardı(!).

★

Fatihler:

İlerleyen yıllarda adına:

“Amerika” dedikleri bu topraklarda yaşayan…

Her on yerliden dokuzunu:

Yok etmişlerdi…

★

Tabii ki bu yok ediş:

“Hokus pokus” ile olmamıştı…

On kişiden dokuzunu öldüren askerlerin en gaddarları:

En ufacık…

Ve hatta…

“Görünmez” olanlarıydı…

★

O en küçük…

En görünmez…

En gaddar katiller de…

Avrupalı fatihlerle birlikte…

Ve…

Aynı kıtadan gelmişlerdi…

★

Okyanus ötesindeki ada yerlilerini yok eden bu:

En küçük…

En görünmez…

En gaddar katillerin adı:

Veba…

Ve…

Çiçek mikrobu idi…

★

Son Aztek Kralı son Cuauhtémoc…

Ve…

İnka Kralı Manco Capac’ın katilleri de bu:

En küçük…

En görünmez…

En gaddar katillerden…

Adı:

“Çiçek Mikrobu” olanıydı…

★

Canlarım…

Daha o zamanlarda…

Avrupa’da bile benzeri olmayan Meksiko şehrinde…

Çiçek Hastalığından ölenlerin sayısı o kadar çoktu ki…

Üstlerini örtmek için…

Evleri üzerlerine yıkmak gerekmişti…

★

Yaaaa…

Avrupa…

İşte böyle güzel(!)…

Ve…

Kahraman(!) “fatihlerden” oluşan bir:

Kıta idi…

Zaten…

Fatihler ve fetih her zaman kutsanmış…

O sayede dinler:

Koruma altına alınmıştır…

★

Günümüzde ise bu fatihler sadece:

Az gelişmiş ülkelerin…

Az gelişmiş seçmenleri tarafından seçilmekte olup…

Ulusal çıkarları:

Kişisel çıkarlarından çok daha üstün tutmaktadırlar…

Lütfen:

Yanlış anlamayın…

Lütfen yani…



Komplo

Elbette canlarım…

Haklısınız…

O günlerde:

“Ulusal çıkarlar” diye bir terim yoktu…

Çünkü…

“Ulus Devlet” henüz:

Uydurulmamıştı…

★

Günümüzde:

“Ulusal çıkarlar” çok önemli çok…

Halklar ölecek ki…

Despot politikacılar…

Daha az “yandaş vatandaş” ile…

Daha çok şeyi:

Paylaşabilsinler…

★

İçinizde:

“Komplo teorisi” diye düşünenler olabileceğini biliyorum…

Ama…

“Gelecekte de böyle olacak” demiyorum ki:

“Geçmişte böyle olmuştu” diyorum…

Erdoğan olmayaydı

Canlarım…

Bildiğiniz gibi…

Erdoğan:

Putin’le olan dostluk(!) ilişkisini kullandı…

20 milyar dolar doğalgaz borcumuzu…

Bir yıl sonraya:

Erteledi…

★

Putin’den Allah razı olsun…

Herhalde…

ABD’li F16 üreticisi de…

Bu sıkıntılı günlerde…

20 milyar dolar borcumuzu erteleyen Putin’e:

Dua ediyordur…

★

Öyle ya…

Putin, 20 milyar dolar doğalgaz borcumuzu ertelemeseydi…

ABD’ye…

Eski nesil F16’lar için:

20 milyar doları:

Nasıl ödeyecektik?..

★

Allah hem borcumuzu erteleyen Putin’den…

Hem de:

Bize 25 milyar dolarlık eski nesil F16 satacak olan Biden’dan razı olsun…

★

Erdoğan’dan mı?..

Ondan sadece Allah değil…

7.5 milyar kulu da razı olsun…

Ya Erdoğan olmayaydı?..

Düşünmek bile istemiyorum…

Neden ilginç?

Erdoğan, İsveç Başbakanı için:

“Aslında iyi insan” diye başlayıp…

Sonra:

“Ama” dedi…

Ve devam etti:

“İlginçtir, deport etmesini istediğimiz yüz küsur FETÖ’cü teröristi iade etmiyor…”.

★

Soru şu:

Erdoğan’a göre:

“Aslında iyi insan” olan İsveç Başbakanı birden…

Neden:

“Kötü insan” oldu?..

Söyleyeyim:

★

Erdoğan…

Bir ülkenin başbakanının:

Hukuka saygılı olmasına akıl sır erdiremiyor…

O nedenle:

İsveç Başbakan’ın ülkenin yargısına karışmamasını:

“İlginç” buluyor…

Tanrı’ya yardım

Canlarım…

Günümüz dünyasının az gelişmiş ülkelerinin…

Az gelişmiş kitleleri nasıl ki:

Cehennem korkusuyla yıkanmış beyinleriyle…

Ve kolayca:

Kandırılıyorlarsa…

★

O günler de…

Bugünlerden farklı değildi…

Massachusetts’in ilk valisi John Winthrop…

Çiçek hastalığının…

Kendilerine vaat edilen o toprakları…

Kötü insanlardan temizlemek için…

Tanrı tarafından gönderildiğini söylüyordu…

★

Kendilerinin yaptıkları ise sadece:

Yanlarında getirdikleri çiçek hastalığı mikrobu bulaştırılmış battaniyeleri:

Yerli halka hediye ederek…

Tanrı’ya yardımcı olmaktan ibaretti…

★

Kumandan Sör Jeffrey Amherst ilerleyen yıllarda bu durumu…

Şöyle açıklayacaktı:

“Bu lânet olası yerlilerin kökünü kazımak için bunu yapmak zorundaydık…”.

★

Ya…

Lütfen Avrupalı fatihleri suçlamayın(!)…

Ortada suç falan yok…

Tanrı’nın hediyesi var…

Liberal komünizm

LDP Genel eski Başkanlarından Cem Toker, sosyal medya hesabından paylaştı:

“Brüksel’de Romen bürokrat anlatmıştı. 70’lerde komünist rejimde, devletin tavuk kamyonu haftada bir mahalleye gelirmiş. Sabahın köründe bir tavuk için kuyruğa girerlermiş.

Yıl 2023, Türkiye’de bir kilo ucuz et için Devlet Kasabı Et Süt Kurumu önünde sabahın köründe kuyruğa giriliyor!!!”.

★

Toker’in paylaşımını okuduktan sonra düşündüm de…

Erdoğan ve Nebati’nin bir türlü isim bulamadıkları bu yeni ekonomik model sakın:

“Liberal komünist model” olmasın…

★

Tek adam var…

Baskı var…

Müdahale var…

Kuyruk var…

Ama…

★

Kuyrukları yaratan:

Baskı yapan…

Müdahale eden…

Tek adam…

Ve…

Asistanları:

“Liberalim” diyor…

Keşke

Kılıçdaroğlu:

“5’li çetenin satın alınmış gazetecileri, araştırmacıları, ünlüleri, mafyaları var. Çaldıkları 418 milyar doları onlardan alacağım, be namussuzlar, be çakallar, be şerefsizler sizden mi korkacağım, ayakta ölürüm size diz çökmem, bana bir şey olursa gençler o parayı alacaklar…”.

★

Churchill ise şöyle demişti:

“Eğer yapılması önemli bir noktanız varsa, kurnaz veya akıllı olmayı deneme. Bir şahmerdanı kullan. O noktaya bir defa vur. Sonra dön yeniden vur. Sonra (muazzam bir vuruşla) üçüncü bir kez vur…”.

★

Churchill bu lafı ettiğinde:

Muhalefet partisi milletvekiliydi…

Kemal Bey…

Benzer lafı…

Churchill’den yaklaşık 100 yıl sonra…

Ana Muhalefet Partisi lideri olarak söyledi…



★

Keşke haksız olsaydı…

Ama…

Öylesine haklı ki…

Dünün tweeti

TRDr.Yüksel Hos

@yukselhos

Ülkece en kalitesiz şampuanları kullanıyor, Avrupa’daki muadillerine göre en az sütlü dondurmaları yiyoruz. Türkiye’de üretilen her tüketim ürünü kalitesizlikten dökülüyor. Et, et tadında değil, ekmekler sünger. Peynir sütten değil, tozundan. Hem yaşam pahalı hem de kalitesi leş.