Lunaparkta hız treni raydan çıktı: 1 ölü, 7 yaralı
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Lunaparkta hız treni raydan çıktı: 1 ölü, 7 yaralı

İsveç’in başkenti Stockholm’de bulunan bir lunaparkta hız treni (roller coaster) raydan çıktı. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Stockholm’de bulunan Gröna Lund adlı lunaparkta hız treni raydan çıktı. Stockholm Polis Teşkilatı, kazada 7 kişinin yaralandığını, İsveç medyası ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis, yaralılar arasında kadın ve çocukların da olduğunu duyurdu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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