Lüks otomobilin farını çalan hırsızlar kamerada

Sultanbeyli’de oto galerinin önünde park halindeki lüks otomobili hedef seçen hırsızlar, tornavida ile aracın farını sökerek çaldı. Şüpheliler alarmın çalması ile kaçarken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Necip Fazıl Mahallesi’nde pazartesi günü saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerindeki oto galerinin bahçesinde bulunan lüks otomobilin yanına gelen 2 şüpheli, ellerine eldiven giydikten sonra ceplerindeki tornavidayı çıkararak farları sökmeye çalıştı. Bir süre farları çıkarmak için uğraşan şüpheliler, çevrede gördükleri hareket üzerine uzaklaştı. Şüpheliler, farları çıkarmak için saniyeler sonra tekrar geri döndü. Alarmın çalması ile birlikte hırsızlar, çıkardıkları farın bir tanesi ile koşarak uzaklaştı.

Sabah mesainin başlaması ile oto galeriye gelen çalışanlar, otomobilin farlarının olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Galeriye gelen polis ekipleri, yapılan incelemede araca verilen hasarla birlikte 400 bin lira zararın olduğunu belirlerken, kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)