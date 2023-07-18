Lozan’a açılan dava karşısında AKP’nin sessizliği!

Erdoğan Hükümeti’nin politikalarıyla içerde halk fakirleşirken dışarıda da ABD güçlenmektedir.

Öyle olmasa Cumhuriyetin tapusu olan Lozan Antlaşması’nın, topraklarımızda tartışılmasına izin vermezdi.

28 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile Lozan’ın ilişkisini, 30 Mayıs 2023’te[i] ayrıntılı olarak yazmıştım.

4-5 Aralık 2021 tarihinde Erbil’de, Barzani ile yola çıkan Diaspora Kürtleri Konfederasyonu, son konferansını, 8 Temmuz’da Diyarbakır’da düzenledi.

Aynı gün hem Mesut Barzani hem de KYB başkanı Bafıl Talabani Lozan üzerine açıklamalarda bulundu.

Diaspora Kürtleri Konfederasyonu bundan önce de İsviçre’nin Lozan kentinde konferans düzenlemişti.

Ne tesadüftür ki konferans, 27-28 Mayıs 2023 tarihinde yapılmıştı!

Konfederasyon, Ocak 2022’de İsveç’in başkenti Stokholm’de kuruldu.

Evet, NATO üyeliğine onay verdiğimiz İsveç’ten bahsediyorum!

Diaspora Kürtleri Konfederasyonu’nun, 4 Mayıs 2023’te yaptığı açıklamada ise ilginç bir detay vardı.

Lozan Barış Antlaşması’nın, haklarını gasp ettiği için yargıya başvuracakları ifade ediliyordu.

Bunun için ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı hükümetine başvurduklarını açıklamışlardı.

Yasal süre içinde olumlu cevap gelmezse uluslararası hukuka başvuracaklarını da eklemişlerdi.

Diaspora Kürtleri Konfederasyonu, Diyarbakır’daki konferans sonrası Danıştay’a dava açtı!

Davayı açan avukatlar ifadelerinde Lozan’a karşı açılan ilk dava! dediler.

Ayrıca iç hukuk sonuç vermezse uluslararası hukuk yollarının deneneceğini de tekrarladılar.

Tabi ki iş dönüp dolaşıp AKP’nin 2004’te değiştirdiği Anayasanın 90. Maddesine dayandırılacağı yadsınamaz bir gerçektir…

Erbil, İsveç, Lozan ve Diyarbakır ile devam eden bu yeni açılım için iktidarın sessiz kalması çok doğal değil mi?

BOP için kurulup 2002’de yola çıkan iktidarın Lozan’a bakışı gün gibi ortadadır.

Ancak BOP eşbaşkanı, Lozan’ı Kürdistan kurulacak diye kaldırmaya çalışırsa Kürt kökenli yurttaşlar dâhil kimseden destek görmez.

Batı Trakya’yı topraklarımıza katacağız fikri ortaya atılsa çoğunluk bu tuzağa düşer!

Dava açanları değil bu yolu onlara açan AKP hükümetlerini sorgulayın…

[i] https://www.korkusuz.com.tr/28-mayis-ve-lozan-baris-antlasmasi.html