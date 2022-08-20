Lösemiden hayatını kaybeden genç doktora acı veda

İlk görev yeri olan Eskişehir İl Ambulans Servisi’ne geçen yıl atanan ve işe giriş için yapılan sağlık taramasında lösemi hastası olduğu belirlenen genç doktor, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından memleketi Konya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Selin Gizem Kıreli’nin (31) geçen yıl Eskişehir İl Ambulans Servisi’ne ilk ataması yapıldı. Kıreli’nin işe başlarken yapılan sağlık kontrollerinde lösemi hastası olduğu tespit edildi. Genç doktor tedavisi için Ankara’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Kıreli, 11 ay süren hastanedeki tedavisi sırasında kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, genç doktorun tedavisi sırasında 2 kez ilik nakli olduğu fakat her 2 nakilin de başarısız olduğu öğrenildi.

Görevini yapamadan hayatını kaybeden Kıreli’nin cenazesi memleketi Konya’nın Doğanhisar ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’ne getirildi. Kıreli’nin cenazesi, Eski Cami’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına dualarla defnedildi. Cenazeye Kıreli’nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Selin Gizem Kıreli’nin Ankara’da hastanede tedavi gördüğü hastanede 3 ay aynı odayı paylaşan İrem Tuzcu’nun babası Bülent Tuzcu, “Gizem, benim kızımla birlikte hastanede ilik nakli olmuştu. İkinci kez ilik nakli oldu. Kızımın oda arkadaşıydı diyebilirim. İkisi beraber bayağı uzun bir müddet birlikte kaldı. Kızımın nakli başarılı geçti fakat Gizem’i kurtaramadık. Kızımla beraber cenazeye geldik. ‘İlla gidecek misin kızım?’ diye sordum. Zaten kardeşi gibi görüyor, her ikisi de kardeş gibi. Hastanede yan yana yattılar. ‘İlla gideceğim, ben onu yalnız bırakmayacağım. Yanına kadar gideceğim. Göreceğim’ dedi. O şekilde geldik biz de” diye konuştu. (İHA)