Londra’da yüzlerce kişi hükümetin sağlık politikasını protesto etti
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Londra’da yüzlerce kişi hükümetin sağlık politikasını protesto etti

İngiltere’nin başkenti Londra’da yüzlerce kişihükümetin Ulusal Sağlık Sistemine (NHS) yönelik politikasını protesto etmek için toplandı.

Başbakanlık ofisi “10 Numara”nın bulunduğu Downing Caddesi’ne doğru yürüyen aktivistler, greve giden NHS çalışanlarına destek verdi.

Hükümetten sağlık çalışanlarının maaşlarının yükseltilmesini talep eden göstericiler, “NHS’yi korumak için grev” yazılı pankartlar açarak “Biz NHS’yiz” sloganı attı.

Gösterilerde, hükümete hemşireler için adil ödeme çağrısı yapıldı.

İngiltere’de yüzlerce hemşire dün 48 saatliğine greve gitme kararı almıştı.

RCN sendikası üyesi hemşireler, hükümetin talep ettikleri maaş artışını sağlamamasının ardından 55 hastanede iş bırakmıştı. (AA)

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