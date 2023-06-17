Londra’da bir dairede ikisi çocuk 4 kişi ölü bulundu
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Londra’da bir dairede ikisi çocuk 4 kişi ölü bulundu

İngiltere’nin başkenti Londradaki bir dairede yaşları 11 ila 3 olan ikisi çocuk 4 kişinin cesedini buldu.

Polis olayla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Polis, 16 Haziran Cuma günü saat 15.12’de Bedfont bölgesindeki Staines Road’daki bir evde oturanların durumundan endişe edildiğine dair bir ihbar aldı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, eve zorla girdi. Trajik bir şekilde, evin içinde dört kişinin cesedini bulundu.

Polisler, 30’lu yaşlarında bir erkek ve kadın, 11 yaşında bir kız ve üç yaşında bir erkek çocuk oldukları düşünülen dört kişinin kimliğini tespit etti. (DHA)

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