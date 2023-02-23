Lohusalık dönemi evliliğin sınavı gibidir

Hamilelik ve doğumdan sonraki lohusalık süreci çiftler için zorlu bir süreçtir. Cinsel hayatın yeniden normale dönmesi her zaman kolay olmayabilir…

Eşimle ilişkimizi nasıl düzeltiriz?

SORU:

33 yaşında 7 aylık bir bebek annesiyim. Doğum sonrası eşimle birbirimizden iyice uzaklaştık. Bu durum evliliğimize zarar verir mi? Ne yapmalıyız? M.C./Balıkesir

CEVAP:

Doğumdan sonra cinsel hayatın yeniden normale dönmesi her zaman kolay olma­yabilir ve bu süre bazen sanılandan çok daha uzun sürebilir. Hamilelik ve lohusalık dönemi cinsel istek ve arzuları sekteye uğrattığı için eşler en çok ihtiyaç duydukları sırada birbirlerinden uzaklaşıp yabancıla­şarak, yanlış anlaşılmaların yarattığı öfke ve kırgınlıklarla evliliklerini yıpratırlar. Bu dönemde kadının ve erkeğin ihtiyaç ve beklentileri oldukça farklıdır. Erkekler için cinsel isteklerinin karşılanması adeta hala değerli olduğunun, sevildiğinin bir ispati gibidir ve reddedildiklerinde öfkelenip kırıcı olabilirler. Bu dönemde cinsellikten asla uzaklaşılmamalı, karşılıklı dokunma, öpüş­me, cinsel temas olmasa bile birlikte sarılıp yatmaya özen gösterilmeli, duygusal bağ kopmamalıdır. Cinselliğin güven, sevgi, saygı dokunma, konuşma, anlaşılma ve anlaya­bilme, beğenilme gibi duyguların bir bütünü olduğu unutulmamalıdır. Sizin durumunuz­da eşinizle duygusal paylaşımları, sık sık dokunmayı eksik etmemeniz, her fırsatta erotizme yönelik adımlar atmanız cinsel hayata yeniden başlamanızı kolaylaştırabilir.

Vajinismusun tedavisi var mı?

SORU:

33 yaşındayım, iki yıldır evliyim. Eşimde vajinismus sorunu var. Bir türlü çözeme­dik. Kesin tedavisi var mı? K.S./İstanbul

CEVAP:

Bir çift ya da partner ilişkisinde yaşanan cinsel sorunlar eşlerde hayal kırıklığı, umutsuzluk, utanç, kaygı, suçluluk, yeter­sizlik gibi olumsuz duygulara neden olur. Her ilişki denemesi bu duyguların yeniden yaşanmasına neden olduğu için zamanla eşler güçlü cinsel içgüdülere rağmen cin­sel yakınlıktan kaçınmaya, birlikte olma­mak için çeşitli bahaneler bulmaya başlar­lar. Aslında bu çok yanlıştır. Yani olumsuz duygulara teslim olup uzaklaşmak yerine yakınlaşmak, birlikte çözüm aramaktır. Çünkü bir sorun ancak onu ortaya çıkaran nedeni ortadan kaldırarak çözülür. Bunun içinse eşlerin birbirine yakın ve işbirliği içinde olması gerekir. Vajinismus kadınlar arasında en sık karşılaşılan cinsel işlev bo­zukluğudur. Çoğu zaman eşlerin karşılıklı sabırlı ve anlayışlı tutumları bu sorunun kendiliğinde çözülmesini sağlar.

Bu spreylerin bir zararı olur mu?

SORU:

28 yaşında evli bir erkeğim. Erken boşalma sorunum var ve bunun için geciktirici sprey kullanmayı düşünüyorum. Bunun doğacak çocuğa zararı olur mu? S.A./Edirne

CEVAP:

Erken boşalma sorunu neredeyse üç er­kekten birinin sorunu olmaya devam ediyor. Bildiğim kadarıyla geciktirici spreylerin gebelik ve çocuk gelişimine nasıl bir etkisi olduğuyla ilgili bilimsel araştırma yok. Bununla birlikte sonuçta cilde nüfuz eden bir kimyasaldan bahsediyoruz. Uzun süreli, yoğun kullanımlarda zararlı yan etkileri olabilir. En önemli yan etki hem sizin hem de eşinizin cinsellikten aldığı hazzı azaltma­sıdır. Bu durum zamanla cinsel isteksizliğe o da gebe kalma şansının azalmasına yol açabilir. Yan etkisi olmayan uzun süreli ve etkili bir çözüm için cinsel terapiyi öneririm.