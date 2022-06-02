Litvanya Savunma Bakanı: Teşekkür ederiz Türkiye
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Litvanya Savunma Bakanı: Teşekkür ederiz Türkiye

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anuauskas, Baykar’ın hediye ettiği Bayraktar SİHA’sı için teşekkür etti. Bakan Anuauskas haberi İnanılmaz olarak nitelendirdi.

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anuauskas sosyal medya üzerinden açıklama yaparak İnanılmaz, Türkiye para toplanan Bayraktarı veriyor. ÜCRETSİZ! Bu harika! Toplanan parayla Bayraktar için gerekli mühimmatı alacağız, kalan para ise Ukrayna’ya destek için gönderilecek. Teşekkür ederiz Türkiye! ifadelerini kullandı.

(DHA)

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