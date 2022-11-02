Liseli kızlar, yumruk yumruğa kavga etti

Adana’da lise öğrencisi iki genç kız, dedikodu yüzünden çıkan tartışmada yumruk yumruğa kavga etti.

Sarıçam ilçesinde dedikodu yüzünden tartışan lise öğrencisi iki genç kız, yumruk yumruğa kavga etti. Yere düşen kızlar birbirlerinin saçını çekip yumruklaştı. Bu sırada çevrede toplanan kızların arkadaşları, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kalabalığın arasındaki gençlerden bazıları gülüşürken, bazıları ise Vur, vur diye bağırdı.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan olay, tepkilere neden oldu. (DHA)