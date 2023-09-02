Lise öğrencilerinden madenlerde hayat kurtaracak robot

İstanbul Küçükçekmece Cezeri Teknik Lisesi’nde eğitim gören 8 öğrenci, maden kazalarını önceden bildirecek SAFEBOT adlı yapay zeka robotu geliştirdi. Proje kaptanı Efe Çetin, “Araç gaz ölçümü yaparak tehlike durumunda bilgi veriyor. Çökme durumunda içeride kalan işçileri gözlemleyebiliyor, arama kurtarma ekipleri için harita çıkarıyor” dedi.

Ankara’da devam eden havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te, İstanbul’dan gelen 8 lise öğrencisinin geliştirdiği SAFEBOT adlı güvenli yapay zeka robotu sergilendi. 6 aylık çalışmayla geliştirilen SAFEBOT, maden patlamalarının önüne geçebilmek, olası çökmelerde ölümleri azaltmak için gaz değişimini ölçüp olası patlamaya mahal verecek durumu önden bildiriyor. Alanın haritasını çıkarıp, acil durumlarda ilgili kurumlara gönderilmesini sağlıyor.

‘ACİL DURUMLARDA BİLGİ VERİYOR’

Proje kaptanı Efe Çetin, “Geliştirdiğimiz aracımızın üzerinde gaz sensörleri var. Bunlar gaz değişimini ölçerek, bilgi vermekte. Aracımızın arka tarafında okuyucu var. Bununla bir giriş çıkış kartı gibi düşünebilirsiniz. Maden sahasına giren kişilerin kimliğini tutuyor, acil durumda da dışarıya çıkıp çıkmadığını tespit ediyor. Aracımızın üzerinde haritalandırma yapan bir cihazımız var. Simülasyon ortamında madenin haritasını çıkarıyor ve enkaz altında kalma durumunda araç içeriye tekrar gönderilerek enkazın haritası alınıp, arama kurtarma ekiplerine iletiliyor. Patlama öncesi araç gaz ölçümü yaparak bilgi veriyor, acil durumda bilgi veriyor. Çökme durumunda içeride kalan işçileri gözlemleyebiliyor. Arama kurtarma ekipleri için harita çıkarıyor. Aracımın adı SAFEBOT, ‘güvenli yapay zeka’ aracı. Tekerlek yapısı da Mars’a gönderilen Mars Rover aracından alındı. Tüm parçalarını biz tasarladık. Aracımız tam otonom, boyutu küçültülerek depremlerde enkaz altında da kullanılabilir” diye konuştu.

(DHA)