Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin burs miktarları artırıldı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan’dan geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı. Buna göre 100/2000 YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 TL’den 2 bin 500 TL’ye, çalışmayanlar için 3 bin 825 TL’den 7 bin 500 TL’ye yükseltildi.
YÖK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla verilen 100/2000 YÖK Doktora Bursu; çalışan öğrenciler için 910 TL’den 2 bin 500 TL’ye, çalışmayanlar içinse 3 bin 825 TL’den 7 bin 500 TL’ye yükseltildi. YÖK tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarında ilk 3 sıraya yerleşen öğrencilere verilen ve daha önce 1000 TL olan YÖK Lisans Destek Bursu ise 1875 TL’ye yükseltildi. Ayrıca, Temel Bilimler Üstün Başarı sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarı da 1500 TL’den 2 bin TL’ye yükseltildi.
Öte yandan, yabancı uyruklu YÖK burslusu lisans öğrencileri için 1500 TL olan burs miktarı 2 bin TL’ye; yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 300 TL olan burs miktarı 3 bin 500 TL’ye, doktora öğrencileri için 3 bin 500 TL olan burs miktarı ise 6 bin TL’ye yükseltildi. YÖK’ün burslarından yaklaşık 6 bin öğrenci yararlanıyor. (DHA)