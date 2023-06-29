Lionel Messi ile Tata’nın yolları yeniden kesişti
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Lionel Messi ile Tata’nın yolları yeniden kesişti

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami’de teknik direktörlüğe, “Tata” lakaplı Gerardo Martino getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 60 yaşındaki Arjantinli teknik adamla anlaşmaya varıldı.

Böylece yıldız futbolcu Lionel Messi ile Martino’nun yolları kariyerlerinde 3. kez kesişti. İkili daha önce Barcelona Kulübü ve Arjantin Milli Takımı’nda da beraber çalışmıştı.

Paraguay’ın Libertad (2002, 2003, 2006) ve Cerro Porteno (2004) takımlarıyla lig şampiyonlukları elde eden Martino, 2007’de Güney Amerika’da yılın teknik direktörü seçildi.

Martino, kariyerinin devamında Paraguay Milli Takımı (2007-2011), İspanyol kulübü Barcelona (2013-2014) ve Arjantin Milli Takımı’nda (2014-2016) görev yaptı.

Atlanta United’ı şampiyonluğa taşıdığı 2018’de MLS’in en iyi teknik direktörü ödülünü alan Martino, son olarak Meksika Milli Takımı’nı (2019-2022) çalıştırdı.

(AA)

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