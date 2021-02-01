Limak İnşaattan Fenerbahçe hissedarlığı iddialarına yanıt

Spor kamuoyunda ve bazı sosyal medya mecralarında Limak İnşaat ile ilgili yer alan Fenerbahçe hissedarı olduğu yönündeki iddialara şirketten açıklama yapıldı.

Limak İnşaattan gelen açıklamaya göre;

Son günlerde spor kamuoyunda ve bazı sosyal medya mecralarında; Limak İnşaatın portföyünde, hisseleri Borsa İstanbulda (BİST) işlem gören Fenerbahçe Sportif A.Şnin payları bulunduğu ve Limak İnşaatın Fenerbahçe hissedarı olduğu yönündeki iddialar üzerine açıklama ihtiyacı duyulmuştur.

Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Limak İnşaatın elinde bulunan Fenerbahçe Sportif A.Ş. hisselerinin satışı 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. O tarihten bu yana; doğrudan ya da dolaylı olarak Limak İnşaatın elinde Fenerbahçe hissesi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. (DHA)