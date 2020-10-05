Lille’i Zeki Çelik ve Burak Yılmaz uçurdu

Fransa liginde Strasbourg deplasmanına çıkan Lille farklı kazandı.

Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı’yı kadrosunda bulunduran Lille ilk 11’de sahaya çıkan M. Zeki Çelik’in 21. dakikadaki golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla kapanırken 53’üncü dakika Renato Sanches durumu 0-2 yaptı.

Zeki gibi ilk 11’de sahaya çıkan Burak Yılmaz’ın 68’inci dakikada kaydettiği golle fark 3’e çıktı ve mücadele Lille’in 3-0’lık galibiyeti ile sona erdi. Türkiye’den son transfer Mustafa Kapı maç kadrosunda yer almazken, Yusuf Yazıcı 74’te Xeka B. André’nin yerine oyuna dahil oldu. Lille Kulübü Burak Yılmaz’ın attığı golden sonra ‘Kral’ görseli paylaştı.