Lider Galatasaray’a Fatih Karagümrük engeli

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük’le 3-3 berabere kaldı.

3. dakikada Galatasaray’ın golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Boey ceza sahasına girip çizgiden topu içeri çevirdi, arka direkte Kerem Aktürkoğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

12. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Oliveira’nın uzun pasıyla ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu’nun sağdan içeri gönderdiği topla buluşan Zaniolo’nun kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, kaleci Ahmet Şen meşin yuvarlağın kaleye girmesini ayaklarıyla engelledi.

18. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru dengeledi. Bertolacci’nin savunmanın arkasına attığı topa hareketlenerek ceza sahasına giren Diagne sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1

26. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 2-1 öne geçti. Muslera’nın pasla uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışı sağ çaprazında Adekugbe’den önce kapan Lobjanidze sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Borini meşin yuvarlağa gelişine vurarak takımını öne geçiren golü attı.

29. dakikada Rashica’nın sağdan ceza sahası önüne gönderdiği topa Mertens vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.30. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Lobjanidze’nin ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda Boey’e çarparak direkten dönen topu çizgi üzerinde Borini tamamlayarak takımının üçüncü golünü kaydetti.1-3

41. dakikada Zaniolo’nun ceza sahası içinde şutunda top savunmadan döndü. VAR odasından yapılan uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan, Nicholas’ın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45+1. dakikada topun başına geçen Oliveira’nın vuruşunda top ağlarla buluşturdu: 2-3

45+6. dakikada kaleci Ahmet Şen’in oyuna sokmak istediği topu ceza yayı üzerinde kapan Mertens’in vuruşunda kaleci topu kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

64. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına giren Rashica, Biraschi’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada topun başına geçen Icardi’nin vuruşunda top kalecide kaldı.

80. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Torreira’nın savunmanın arkasına attığı pasla başlayan atakta Kerem Aktürkoğlu’nun penaltı noktasına indirdiği topu Boey filelerle buluşturdu: 3-3

90+2. dakikada Torreira’nın uzaktan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Nef Stadı’nda oynanan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu’nun 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, 18. dakikada Mbaye Diagne, 26 ve 30. dakikalarda da Fabio Borini’nin gollerine engel olamayarak 3-1 geriye düştü. 45+1. dakikada Sergio Oliveira’nın penaltıdan attığı golle farkı 1’e indiren Galatasaray, 67. dakikada Mauro Icardi ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

Baskılı mücadelesiyle 80. dakikada Sacha Boey ile bir gol daha bularak durumu eşitleyen sarı-kırmızılı takım, kalan sürede skoru değiştirmeyi başaramadı ve taraftarı önünde 3-3’e razı oldu.

Süper Lig’de üç maç aradan sonra puan kaybeden Galatasaray, puanını 70’e çıkardı. VavaCars Fatih Karagümrük ise puanını 41 yaptı.

Sahasındaki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Galatasaray’ın Süper Lig’de Nef Stadı’ndaki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakadan önce sahasında Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor ile oynadığı maçları kazanmıştı.

Öte yandan Galatasaray’ın sahasındaki yenilmezlik serisi 14 maça çıktı.

İstanbul takımlarına ilk kez puan kaybetti

Galatasaray, bu sezon İstanbul takımları karşısında ligde ilk kez puan kaybı yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce HangiKredi Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile oynadığı ikişer, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe ile yaptığı birer maçtan galibiyetle ayrılmıştı.

Bu sezon ilk kez 3 gol yedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon ilk kez kalesinde 3 gol gördü.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce en fazla iki kez topu ağlarından çıkarmıştı.

Icardi penaltıyı gole çeviremedi

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, karşılaşmada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Sarı-kırmızılı takımın kazandığı penaltı atışında 67. dakikada topun başına geçen Arjantinli futbolcu, yaptığı kötü vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Batuhan Şen’in kucağına attı.

Icardi, ligde daha önce Bitexen Giresunspor ve Yukatel Kayserispor maçlarında da birer penaltı kaçırmıştı.

Kerem Aktürkoğlu’nun 9. golü

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon Süper Lig’de 9. kez fileleri havalandırdı.

Milli futbolcu, daha önceki lig maçlarında 8 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.

Diagne gol sevinci yapmadı

Karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük’ün ilk golünü atan Mbaye Diagne, gol sevinci yapmadı.

Müsabakanın 18. dakikasında eski takımı Galatasaray’ın ağlarını havalandıran Diagne, golden sonra herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmadı.

Bu arada Diagne, Süper Lig’de bu sezonki gol sayısını 18’e çıkardı.

Borini, 19 golle rekor kırdı

Karşılaşmada iki kez Galatasaray ağlarını havalandıran VavaCars Fatih Karagümrük’ün İtalyan oyuncusu Fabio Borini, bir rekora imza attı.

Süper Lig’de bu sezon 19 kez ağları havalandıran Borini, bu organizasyonda bir sezonda en fazla gol atan İtalyan futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray, maçta 100 çocuğu ağırladı

Galatasaray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koruma altındaki yuvalarda kalan 100 çocuğu maçta ağırladı.

Nef Stadı’ndaki çeşitli etkinliklere katılan çocuklar, daha sonra karşılaşmayı tribünden takip etti.

Bu arada karşılaşmayı 45 bin 101 biletli taraftarın statta izlediği açıklandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük’le 3-3 berabere kalan Galatasaray’da kulüp başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, “Ligin sonuna yaklaştıkça yarışma heyecanı ve maçlar çok güzel geçiyor, heyecanlı oluyor. Ligin bitimine az süre kaldı. Galatasaray olarak şampiyonluğa odaklandık. Bugünkü oyun itibariyle oyuncularımı ve teknik kadromu tebrik ediyorum. Karagümrük de 3 pozisyon yakaladı ve gole çevirdi. Biz hala 7 puan öndeyiz. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. Okan hocanın kurduğu takımın performansını çok beğendim. İkinci yarı tek kale oynadık. Yeterli golleri bulamadık ama oynadığımız oyun itibariyle ilerisi için ümit verdi. Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı. İpi de beraber göğüsleyeceğiz. Bugün itibariyle sergilediğimiz oyunu çok beğendim. Performansımız iyi.” değerlendirmesinde bulundu.

Özbek, şampiyonluğun son haftada Fenerbahçe ile oynanacak maça kalmayacağını belirterek, “Son haftaya kalmaz bu iş. Son haftadan önce Galatasaray şampiyonluğunu ilan eder.” dedi.

Gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş derbisi ile ilgili de konuşan Özbek, “Ligdeki bütün takımları yendik. Yenmediğimiz takım kalmadı. Beşiktaş’ı da yenmeye gideceğiz. Şampiyon olacak takımın bu maçları kazanması gerekiyor. Takımın performansına ve moraline çok güveniyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum ama sahadan galip çıkacak takım Galatasaray olacak.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun bazı hakemlere görev verilmemesi ile ilgili kararını da değerlendiren Özbek, şunları söyledi:

“Federasyonun yayınladığı açıklamayı okumadım. Arkadaşların söylemine bağlı olarak bazı hakemleri dinlendirmek için ceza vermişler. Federasyonun daha dikkatli olması gerektiğini, dinlendirilecek hakemleri iyi seçmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakem performansı giderek bütün kulüplerin sorunu haline geldi. Kulüpler Birliği toplantılarında hakem hatalarından başka bir şey konuşulmuyor. Hakemlerle ilgili yorumlarımızı lehimize veya aleyhimize olarak değerlendirmiyoruz. Hakemler adalet sergileyecekse bunu herkes için sergilemeli. Bütün takımlar için eşit mesafede durmaları lazım.”

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Fenerbahçe Kulübünün, maçtaki penaltı pozisyonlarına yönelik olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgili olarak ise “Fenerbahçe’nin cevapları enteresan oluyor. Bence penaltıydı. İlk penaltıda hakem VAR’a gitti, kendi inceledi. Bizim için verilen verilmeyen penaltılarda VAR’a çağrılması önemliydi. VAR’da inceleyen hakemler kendi vicdanlarına bağlı olarak karar alıyorlar. Rakiplerimizin ne söylediğiyle ilgilenmiyoruz. Kendi oyunumuzla kendi hakkımızı, futbolun sahadaki adaletini savunarak devam ediyoruz. Hiç kimse heveslenmesin bizim yürüyüşümüz performansımız artarak devam ediyor. Bugünkü oyuna baktığımız zaman güzel bir futbol oynadık. Bu tip yol kazaları olabilir. O şekilde değerlendirmek lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Dursun Özbek, Bafetimbi Gomis’in sezonun geri kalan bölümünde oynamak istememesi ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

“Dün Florya’daydım, orada öğrendim. Gomis’i Türkiye’ye getiren benim. Önceki başkanlık dönemimde transferini ben yaptım. Galatasaray’a uzun süre hizmet etti. Gomis’in davranış biçimi kabul edilebilir değil. Biz nasıl seçilmiş olarak hizmet ediyorsak Galatasaray’ın profesyoneli olarak bütün profesyoneller de hizmet etmek durumundadır. Gomis’in çıkışını yadırgadım. Sahadaki patron Okan hoca nasıl takdir ettiyse tüm futbolcuların saygı duyması gerekiyor. Herkes Okan hocaya saygı gösteriyor. Önümüzdeki hafta yönetim kurulunda etraflıca konuşacağız.”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Avantajlı olan, önde olan takım yine biziz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig’de VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, maça çok iyi başladıklarını belirterek, “Bugün muhteşem bir oyun başlangıcımız vardı. Rakibin bulduğu üç golde de şans faktörü öne çıktı. Tabi bizim de hatalarımız oldu. Oyun içinde bunlar olacak. Ancak maçın başından sonuna kadar oyunu yöneten, oynamaya çalışan, iyi futbol oynayan, rakip kaleye gitmeye çalışan, pozisyon üreten bir Galatasaray vardı. Birçok pozisyonumuz ve kaçırdığımız penaltı var. İkinci yarı rakibimizin belki bir tane şutunu hatırlayabiliriz. Zaten ilk yarıda da kalemizi bulan üç şut gol oldu.” diye konuştu.

Defansif anlamda şansız bir gün geçirdiklerini ancak hücumda yine başarılı olduklarını anlatan Okan Buruk, şunları kaydetti:

“Kazanamadığımız için üzgünüz ama 3-1’den geri geldik. Daha fazla da skor üretebilirdik. Galatasaray’ın iyi, ofansif ve baskılı oyunu bugün de devam etti. Ancak bugün her kalemize gelen gol oldu. Baktığımızda 7 puan öndeyiz. Rakibimizin bir maçı var. Avantajlı olan, önde olan takım yine biziz. Bugünkü oyundan dolayı futbolcularımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok önemli bir derbi maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız. Orada da Galatasaray, bu zamana kadar gösterdiği performansı devam ettirecek.”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçta penaltı kaçıran Mauro Icardi ile kaleci Fernando Muslera’nın performansıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

“Icardi birçok penaltıyı gole çevirdi. Ona güveniyoruz. Sorumluluk aldı, topun başına geçti. Ama penaltıyı atamadı. Gol atmak kadar atamamak da var. Her zamanki gibi oyuncularımın arkasındayım. Oyuncularım hata da yanlış da yapacak. Ufak tefek hatalar olacak. Aynı şekilde Muslera ile ilgili de. Burada tercih meselesi, rakibin olduğu kalabalık yere maç oynandı. Burada bir top kaybı oldu. Oyuncularımın yaptığı hataların da arkasındayım. Haftaya daha iyisini ve güzelini yapacaklar. Bütün oyuncularıma destek vereceğim. Oyuncularım da bundan ders çıkaracak. Biz de ders çıkartacağız. Dünyanın en iyi oyuncuları hata yapabiliyor.”

Karşılaşmaya santrfor olarak başlayan Nicolo Zaniolo’nun performansıyla ilgili soru üzerine Buruk, “Tabi orijinal yeri değil. Daha önce doğrudan orada santrfor olarak oynamadı. Bugün onun da iyi niyetli bir şekilde oyun içerisinde gördüm. Aslında biraz şanslı olsa iki tane de gol atabilirdi. Genel olarak iyi niyetli bir şekilde elinden geleni yapmaya çalıştı.” değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, maçın hakemlerinin performansıyla ilgili soruya, “Bugün yediğimiz bir gol öncesinde net bir korner vardı. Devamında bir gol yedik ama bu tür hatalar olacak. Bunu hakem hatası olarak kabul etmiyorum. Bize verilen iki penaltının da net penaltı olduğunu düşünüyorum. İlk yarı kaleci Batuhan Şen’in topa dokunduğu pozisyonda Zaniolo orada ayağı kalktı. O pozisyonda kaleci topa dokunduğu için penaltı olduğunu düşünmüyorum. İkinci yarıda ceza sahasında rakibin hiç topa bakmadan Zaniolo’yu alıp, onunla beraber yere düştüğü pozisyonu hakem hocalarımız değerlendirecektir.” şeklinde cevap verdi.

Buruk, Galatasaray olarak saha içinde kalmak istediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabii ki çok fazla hata yapılıyor. Burada belki lehine en az, aleyhine en çok hata yapılan takımız. Ama sadece Sivas’taki pozisyon gündeme geliyor. VAR kayıtları sadece orada açıklandı. Bu anlamda Galatasaray’a karşı çok adil davranıldığını düşünmüyorum. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Hiç kimsenin aleyhine hata yapılmasın. En adil şekilde maçlar geçsin. Ama maalesef bunu, bu zamana kadar başarılı bir şekilde görmedik. Bizi en çok üzen de buradaki yabancı oyuncuların bu konu hakkındaki düşünceleri. Burada Türkiye’nin, Türk futbolunun bir imajı var. Türk futbolunun imajının en çok sarsıldığı yer bu konu oluyor.”

Buruk, Fatih Karagümrük’te kiralık olarak forma giyen kaleci Batuhan Şen hakkında da, “Batuhan çok iyi bir oyun ortaya koydu. Bizim oyuncuyuz. Oynasın diye Karagümrük’e verdik. Süre de alıyor, oynuyor da. Maç öncesi sakatlığı vardı, iğneyle sahaya çıktı ve oynadı. Bugünle ilgili çok başarılı performansı vardı. Sadece çok fazla vakit geçirdi. Hakemler de buna genel olarak izin veriyor. Maç ne kadar yavaş giderse, durursa onların hoşuna gidiyor.” açıklamasını yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından lehlerine verilen penaltı hakkında açıklama yapmasıyla ilgili, “Fenerbahçe’den her gün bir açıklama geliyor. Açıklama geldikçe, futbolseverlerin gözünde ciddiyetini de kaybediyor. Galatasaray’ın, önde gittiği için dışarıdan karıştırılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Bizi karıştırma çabaları bizi daha çok motive ediyor. Biz sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. Kadıköy’de nasıl yaptıysak bundan sonra da yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz. Galatasaray iyi futbol oynayan, ligde üst üste rekorlar kıran bir takım. Bunu da saha içindeki başarısıyla ortaya koyuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, bütün takımların üzerinde kazanmaya yönelik baskı olduğunu anlatarak, “Büyük takımlarda her maçta baskı var. O baskı da güzel bir şey. Sizi daha diri tutuyor. Bu zamana kadar kazandığımız maçlar, yakaladığımız puan farkı hepsi o baskının eseri. Birincilik baskısı, arkadan gelen takım baskısı yaşamıyoruz. Birinci hafta da kazanmak zorundayız. Ligin 38. haftasında da kazanmak zorundayız. Galatasaray’ın kazanmak dışında bir düşüncesi olamaz.” dedi.

Okan Buruk, maçın kadrosunda yer almayan Bafetimbi Gomis’in bundan sonra takımda forma giymek istemediğini kendisine söylediğini dile getirdi.

Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Icardi’nin yerine Barış Alper Yılmaz’ı almasından dolayı Gomis’in kendisiyle bir görüşme yaptığını anlatan Buruk, şunları kaydetti:

“Aslında bugün santrfor opsiyonlarımızdan biri Gomis’ti. Perşembe günü antrenman öncesi bana geldi, bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Icardi-Barış değişikliği onun kabul etmediği bir şeydi. Genel olarak daha az süre aldığı için bundan sonra Galatasaray forması giyip, oynamak istemediğini söyledi. Onu çok seven ve değer veren biri olarak, son 7 maçta ona ihtiyacımız olduğunu söyledim. Galatasaray içerisinde çok değerli olduğunu tekrar hatırlatmak istedim. Kendisi için bunun bir gurur meselesi olduğunu, bundan sonra oynamak istemediğini tekrar söyledi. Burada önemli olan Galatasaray Kulübü, forması. Taraftarlara olan sorumluluğumuz var. Bu, benim için çok büyük sürpriz oldu. Başkanımız da kendisi ile konuştu. Dün de bel ağrısı nedeniyle antrenmana çıkmadı. Bugün de onu burada oynatma şansımız olmadı. Kendisiyle ilgili kararı yönetimimiz verecek. Biz çok çaba sarf ettik. Bundan sonra oynamayacağını, son kararının bu olduğunu, bunun değişmeyeceğini söyledi.”

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo: İyi mücadele ettik ve sonunu getirdik

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçta aldıkları bir puanın önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İtalyan teknik adam, büyük bir takımla maç yaptıklarını belirterek, “Zor olacağını biliyorduk. Bu atmosferde 3 gol bulmak kolay değil. Özellikle ilk yarıda iyi bir maç çıkardık. İstediğimiz pozitif futbolu sahaya yansıttık. Pozisyonlara girdik ve bunları değerlendirdik. İkinci yarı Galatasaray’ın baskısından dolayı oyuncularım biraz çekindi. Biraz pasif orada kaldık, uzun toplara başvurduk. Orada 3-1’den dönüş oldu. Yine buradan önemli bir puan aldığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik ve sonunu getirdik.” diye konuştu.

Golcü futbolcuları Mbaye Diagne’nin bugün verilen görevleri başarıyla yaptığını aktaran Pirlo, bugün saha kenarında hakemlere gösterdiği tepkilerle ilgili olarak, “Bu olayların üstüne çok gitmek istemiyorum. Maç bitti, yapılacak bir şey yok. Değiştiremeyiz. Ancak bu tip statlarda oynamak zor. Biz daha az seyircili statlarda oynuyoruz. Burada oyuncularıma da sesimi duyurmam lazım.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da oynayan vatandaşı Nicolo Zaniolo’nun zamana ihtiyacı olduğunu aktaran Pirlo, “Zaniolo yeni geldi, alışma süreci olacak. İyi ve önemli bir oyuncu. İyi bir başlangıç yaptı. Daha iyi işler yapabileceğine inanıyorum.” şeklinde görüş belirtti.

İtalyan teknik adam, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin maçta kullandığı ve kaçırdığı “Panenka penaltısı” ile ilgili soruya, “Biz herkesi analiz ediyoruz. Kendisinin bunu denediğini biliyorduk. Kaleci departmanımıza bunu söylemiştik. Bunun da meyvesini aldık.” yanıtını verdi. (AA)