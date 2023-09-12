Libya’nın doğusunda sel: 3 binden fazla ölü, 10 bin kişi kayıp

Libya’nın doğusundaki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bini geçtiği, 10 bine yakın kişinin ise kaybolduğu açıklandı. Libya Kızılayı da sel felaketinde 20 bin ailenin yerinden olduğunu duyurarak yardım çağrısında bulundu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Abdulcelil, çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 binden fazla kişinin sel felaketi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Libya Heyeti Başkanı Tamer Ramadan da BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısına çevrim içi bağlanarak, Libya’da yaşanan sel felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin doğusunda etkili olan sel felaketinden çok fazla kişinin etkilendiğini belirten Ramadan, Libya’da acil ihtiyaçların olduğunu aktardı.

Ramadan, sel felaketi nedeniyle ülkedeki kayıp kişi sayısının 10 bine yükseldiğini ve bu bilgiyi bağımsız kaynaklar aracılığıyla elde ettiklerini belirtti.

AA muhabirinin “Libya’nın doğusunda sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine ulaştığı belirtiliyor. Bu rakamı doğruluyor musunuz?” sorusu üzerine Ramadan, net bir rakam vermeyerek, sel nedeniyle yaşanan ölümlerin binlerle ifade edilebileceğini kaydetti.

Libya Kızılayı, sel felaketinde 20 bin ailenin yerinden olduğunun tahmin edildiğini duyurup yardım çağrısında bulundu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti: Derne’deki yol ve köprü ağı tamamen çöktü

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Yollar ve Köprüler Dairesi Başkanı Hüseyin Suveydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaştırma Bakanlığının hasar tespit için ülkenin doğusuna gitmek üzere bir teknik ekip görevlendirdiğini söyledi.

Suveydan, ülkenin doğusunda şehir ve köyleri bağlayan çok sayıda yol ve köprünün çöktüğüne dikkati çekerek, bu durumun afetten etkilenen şehirlere yardım ulaştırılmasına engel olduğunu belirtti.

Selden en çok etkilenen bölgeler arasında yer alan Derne kentinde yol ve köprü ağının tamamen çöktüğünü kaydeden Suveydan, bunların yeniden inşası için 300 milyon dinara (yaklaşık 67 milyon dolar) ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

“Sağlık durumu ‘felaket”

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sağlık Bakanlığından ismini vermek istemeyen yetkili ise selden etkilenen kentlerdeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Yetkili, Derne başta olmak üzere selden zarar gören kentlerdeki sağlık durumunu “felaket” şeklinde niteleyerek, binlerce kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi, Derne’deki hastanenin kullanılamaz durumda olduğunu, yaralıların ve ölülerin sahra hastanelerine nakledildiğini belirtti.

Bakanlığın acil tıbbi malzeme ve sağlık ekibini taşıyan bir uçağı bölgeye gönderdiğini, sağlık ekiplerinin yer aldığı konvoyun da ülkenin doğusundaki Bingazi kentine ulaştığını kaydeden yetkili, malzemeleri sahra hastanelerine dağıtma işleminin sürdüğünü söyledi.

Libya Başbakanı Dibeybe: Tıbbi yardım taşıyan uçak Bingazi’ye gönderildi

Libya’daki Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sağlık ekibi ve tıbbi malzeme taşıyan bir uçağın, sel felaketinden zarar gören bölgelere destek sağlamak üzere Bingazi kentine doğru yola çıktığını duyurdu.

Dibeybe, sosyal medya hesabı Facebook’tan ülkenin doğusundaki Bingazi kentine gönderilen yardım uçağına ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

Başbakan açıklamasında, “14 ton tıbbi malzeme ve ceset torbası ile 87 sağlık personeli ve asistan doktoru taşıyan uçak, selden zarar gören bölgelerdeki sağlık hizmetine destek vermek üzere Bingazi’ye doğru yola çıktı.” ifadelerini kullandı.

Libya’daki sel felaketi

Libya’daki Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Libya Başkanlık Konseyi, sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulunmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti, dün olağanüstü kabine toplantısı düzenlemiş, afetten etkilenen bölgelere yardım yapılmasını da içeren bir dizi karar almıştı.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edilmişti.

Orta Akdeniz’de etkili olan “Daniel” fırtınası Libya’nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

(AA)