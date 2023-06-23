LGS sonuçları açıklandı
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LGS sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinde erişime açıldı.

MEB tarafından yapılan açıklamada, 4 Haziran’da gerçekleştirilen LGS kapsamında “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav” sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Adaylar, Bakanlığın “http://meb.gov.tr” internet adresinden sınav sonuçlarını görebilecek.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran’da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz’da yapabilecek.

(AA)

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