Levyeli soygun: 80 bin liralık sigara çaldılar

Ataşehir’de 3 şüpheli, alarmını etkisiz hale getirerek kapısını levye ile açtıkları markete girdi. Kısa süre içerisinde toplamda 80 bin lira değerindeki sigaraları araca yükleyerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde saat 06.30 sıralarında bir markette meydana geldi. İddiaya göre, dükkan önüne araçla gelen 3 şüpheli önce marketin güvenlik alarmını etkisiz hale getirdi. Ardından yanında getirdikleri levye ile dükkan kapısını açtı. Kısa sürede market içerisinde bulunan toplamda 80 bin lira değerindeki sigaraları çalan şüpheliler, olay yerine geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

“Çaldıkları sigaraları araca taşıyıp uzaklaşıyorlar”

Yaşanan olay sonrası konuşan Furkan Özabay, “Şüpheli şahıslar araçla dükkanın önüne geliyorlar. Alarm sistemini kırdıktan sonra levye ile dükkan kapısını açıyorlar. İçeri giren 3 kişi ekmek sepetinin içerisine stanttaki bütün sigaraları dolduruyor. Çaldıkları sigaraları araca taşıyıp uzaklaşıyorlar. Toplamda 80 bin liralık bir zararımız var. Biz şikayetçi olduk. Başkalarının canı yanmasın” diye konuştu. (İHA)