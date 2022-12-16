Levent’te AVM’nin çatısında yangın

İstanbul Şişli’de bir alışveriş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Levent Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi’ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yoğun dumanın oluştuğu yangın nedeniyle ekipler Bakırköy’den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.

Yangına, Beşiktaş, Seyrantepe, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Sultangazi’den de itfaiye desteği sağlandı.

Ekiplerce, AVM’deki vatandaşlar ve çalışanlar da tahliye ediliyor.

Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası’ndan da görüldü. (AA-DHA)