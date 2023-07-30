KYK yurtlarında kalan depremzedelerden yurtlardan çıkarılıyor

Eskişehir’de Hızırbey KYK yurtlarında kalan depremzedelerden yurtları boşaltmaları istendi. Depremzedeler, yurttan çıkarılmalarına ilişkin karara tepki gösterdi. Depremzedeleri ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Buraya depremden sonra 2 binin üzerinde depremzede gelmişti. Şu an burada kalan depremzedelerin yüzlercesinden yarından itibaren burayı boşaltmaları isteniyor. Buraya gelen Bakanların da kendilerine ‘1 yıl burada kalabilirsiniz’ diye verdiği sözler var. Ama bu sözler unutulmuş. 24 saat içinde burayı tahliye etmeleri isteniyor. Bu yapılan vicdansızlıktır. Bu yapılan insafsızlıktır. Bugüne kadar bu sözleri verenlere, ‘bir yıl burada kalacaksınız merak etmeyin’ diyenlere çağrımız; mutlaka buna bir imkan verilsin, buna bir hal çaresi bulunsun. Burada kalmalarına izin verilsin” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından Eskişehir’de KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedelerden yurtları boşaltmaları istendi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, depremzedeleri ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

Bir depremzede, “Ben iki çocuk okutuyorum. Bir engelli yakınım var. Ben onlara bakmak zorundayım oraya dönemem. Artık devletimizden ümit kesildi” dedi. Yurtta kalan bir depremzede ise, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendilerine vaatlerde bulunduğunu belirterek, “‘Siz 1 yıl boyunca kalacaksınız’ dedi. ‘Ne istiyorsanız size yapacağız’ dedi. Bize söz verdikten sonra böyle kapı dışarı etmek…” diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise depremzedelerin KYK yurtlarından çıkarılmak istenmesini “vicdansızlık” olarak nitelendirdi. Çakırözer şunları söyledi:

“Buraya depremden sonra 2 binin üzerinde depremzede gelmişti. Şu an burada kalan depremzedelerin yüzlercesine yarından itibaren burayı boşaltmaları isteniyor. Valilikle konuştular. Onlar ‘boşaltacaksınız boşaltmazsanız burada size yemek yok. Hiçbir hizmet yok…’ Burada kağıtlar imzalatılmış depremzedelere ‘ya konteyner vereceğiz ya da 3 bin TL kira yardımı yapacağız’ denmiş. Ama ne Eskişehir de ne deprem bölgelerinde 3 bin liraya ev bulma şansı hiçbirinin yok. Kendilerine verilmiş sözler var. Buraya gelen Bakanların da kendilerine ‘1 yıl burada kalabilirsiniz’ diye verdiği sözler var. Ama bu sözler unutulmuş. 24 saat içinde burayı tahliye etmeleri isteniyor. Bu yapılan vicdansızlıktır. Bu yapılan insafsızlıktır. Buradan çağrımız, kendi imkanlarını yaratana kadar devletin sahip çıkması gerekir. Buradan çıkarılmaları kabul edilemez. Bunun mutlak surette çözülmesi lazım. Onlara ’24 saat içinde burayı terk edin’ demek devlet ciddiyetiyle vicdanla, adaletle, hukukla bağdaşmaz. Buradan çağrıda bulunuyorum. Bugüne kadar bu sözleri verenlere, ‘bir yıl burada kalacaksınız merak etmeyin’ diyenlere çağrımız mutlaka buna bir imkan verilsin, buna bir hal çaresi bulunsun. Burada kalmalarına izin verilsin.” (ANKA)