KVKK WhatsApp hakkında inceleme başlattı
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KVKK WhatsApp hakkında inceleme başlattı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp hakkında resen inceleme kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, KVKK’nın bugünkü toplantısında, WhatsApp Inc’nin WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarını güncellemesini ele aldı.

Kurul, toplantıda WhatsApp uygulaması hakkında, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatılmasına karar verdi. WhatsApp’tan bilgi ve belge talep edilmesine ve konunun 8 Şubat’ta tekrar değerlendirilmesine karar verildi. (İHA)

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KVKK WhatsApp hakkında inceleme başlattı
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