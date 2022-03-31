Haberler Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza!

Silivri Kuzey Marmara Otoyolu’nda 2 TIR ile tankerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Ambulans beklenirken vatandaşlar yerde yatan yaralıyı battaniyeye sardı.

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkiinde saat 21.00 sıralarında 2 TIR ile tanker, aynı istikamette seyir halindeyken kaza yaptı. Kazada tanker sürücüsü ile TIR sürücüsü yaralandı. Ağır yaralanan tankerin sürücüsü, kopan kabin kısmının önünde battaniyeye sarılı şekilde ambulans bekledi.

Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri gelmesine rağmen beklenen ambulansın gelmemesi, yardım için duran sürücülerin tepkisine neden oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 2 yaralı 

Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa taşıyarak Silivri’deki hastanelere kaldırdı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. DHA

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Fatih’te 4 katlı kapalı otoparkta patlama!

Fatih’te 4 katlı kapalı otoparkta patlama!

İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

İstinye Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İstinye Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza!
Gündem