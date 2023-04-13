Kuzey Kore’nin füze denemesi Japonya’da paniğe neden oldu

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’nin balistik füze denemesi yaptığını, ilk belirlemelere göre füzenin Hakkaido adasına düşme ihtimali olduğunu duyurdu. Söz konusu ihtimal, ülkede paniğe neden oldu. Bakanlık daha sonra füzenin bu bölgeye düşmediğini bildirdi.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bugün yerel saatle 07.22 sularında Kuzey Kore’nin iç kesimlerinden doğuya doğru yüksek bir açıyla en az bir balistik füze, muhtemelen ICBM sınıfı (kıtalararası balistik füze) bir balistik füze fırlattığına inanılıyor. Fırlatılan balistik füzenin Japonya topraklarına düşmediği teyit edilmiştir. Fırlatmadan hemen sonraki bilgilere dayanarak, balistik füzenin Japonya’ya düşeceği tahmin ediliyordu. Daha sonra bilgileri kontrol ettiğimizde, füzenin Hokkaido ve çevresine düşme ihtimalinin kalmadığını teyit ettik denildi.

CİDDİ BİR KAMU GÜVENLİĞİ SORUNU

Bakanlık, Kuzey Korenin devam eden balistik füze denemelerini kınadığını belirterek, Kuzey Kore’nin tekrarlanan balistik füze denemeleri, Japonya’nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit etmektedir. Ayrıca, bu tür balistik füze denemeleri, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekte ve ciddi bir kamu güvenliği sorunu teşkil etmektedir. Japonya Kuzey Kore’yi güçlü bir şekilde protesto etmiş ve şiddetle kınamıştır ifadelerini kullandı. (DHA)