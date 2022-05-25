Kuzey Kore’de koronavirüs krizi: 3 milyonu aştı

Kuzey Kore’de şüpheli Covid-19 vakalarının sayısının 3 milyon 64 bin 880’e yükseldiği duyuruldu. Daha önce hastalara bitki çayı önerilen ülkede, şifalı bitkilerden Covid-19 ilacı yapıldığı açıklandı.

Kuzey Kore’de yüksek ateş belirtisiyle kendini gösteren şüpheli Covid-19 vakalarında 2 hafta geride kalırken, devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) hasta sayısının 3 milyonu aştığını duyurdu. Kuzey Kore’de son 24 saatte 115 bin 970 kişinin daha yüksek ateş belirtisi gösterdiği belirtilirken, toplam şüpheli Covid-19 vaka sayısının ise 3 milyon 64 bin 880’e ulaştığı kaydedildi. Toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde 89’unu oluşturan 2 milyon 741 bin 470 kişinin iyileştiği bildirilirken, 323 bin 330 hastanın ise tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Ülkede 2 gün üst üste can kaybı gözlenmezken, şüpheli Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68’de kaldı. Pozitif hasta sayısına ilişkin net bir bilgi ise paylaşılmadı.

KCNA’nın bugün yayınladığı “Tehlikeli Pandemik Hastalığın Yayılmasını Durdurmaya Yönelik Önlemler” başlıklı bir diğer haberde, “ülkedeki insanların Kore İşçi Partisi’nin deneyimli rehberliğinde güvenle dolu, bilimsel ve aydınlatıcı bir salgın önleme kampanyası için her şeyi yaptığı” kaydedildi. Parti ve ordu yetkililerinin ülke genelindeki salgınla mücadele seferberliğini bizzat denetlediği ve ülke çapındaki tüm bilimsel kuruluşların en etkin tanı ve tedavi yöntemlerini bulmak için çalıştığı belirtilen haberde, “Her bölge, il ve ilçe tedarik edilen ilaçların depolanmasında ve tesliminde hijyen gerekliliklerine titizlikle uymakta ve kendi alanlarında yetişen şifalı otların ve diğer faydalı bitkilerin bileşimini analiz ederek bunları ilaç yapımında kullanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Bitki çayı tavsiyesi gündem olmuştu

Pyongyang’ın yüksek ateş olarak adlandırdığı hastalığı hafif atlatan vatandaşlarına daha önce bitki çayı içme önerisinde bulunması dünya basınında geniş yer bulmuştu. Durumu daha ağır olan hastalara ise ağrı kesici ve antibiyotik tedavisi önerildiği gündeme gelmişti. (İHA)