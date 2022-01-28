Kuzey Kore, son füze denemelerini doğruladı

Kuzey Kore, geçtiğimiz salı günü 2 seyir füzesi denediğini doğrulayarak bin 800 kilometre mesafedeki hedeflerin başarıyla vurulduğunu açıklamasının ardından dün denenen silahların da taktik güdümlü füze olduğu kaydedildi.

Ocak ayının başından itibaren füze programına hız kazandıran Kuzey Kore, geçtiğimiz salı günü gerçekleştirdiği füze denemelerini doğrulamasının ardından dün gerçekleştirilen silah denemelerini de doğruladı.

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), dün gerçekleştirilen füze denemesinde iki taktik güdümlü füzenin başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı. Füze denemelerini bizzat gözlemleyen lider Kim Jong Un’un ise son test atışlarını denetleyip denetlemediğine ilişkin bilgi paylaşılmazken, son füze denemelerinin yaptırımlar nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Kuzey Kore’nin, ABD’yi müzakere masasına geri getirmeye istekli olduğuna inanılan bir zamanda gelmesinin endişeleri artırdığı belirtildi. Pyongyang’ın, salı günü 2 seyir füzesi deneyerek bin 800 kilometre mesafedeki hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtilirken Japon Denizi’nde hedef alınan bir adayı vurmadan önce iki buçuk saatten fazla uçtuğu kaydedilen füzeler için “Uzun menzilli seyir füze sisteminin pratik savaş performansı, ülkenin savaş caydırıcılığını artırmada önemli bir rol oynayacak” ifadeleri kullanıldı.

Pyongyang, ocak ayında 6 füze denemesi gerçekleştirdi

Bu ay 5 ve 11 Ocak tarihlerinde geleceğin savunma teknolojisi olarak gösterilen hipersonik füzeleri deneyen Pyongyang, 14 Ocak tarihinde de demir yolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik tatbikatın bir parçası olarak 2 taktik güdümlü füze fırlattığını doğrulamıştı. 17 Ocak’ta iki taktik güdümlü füze daha ateşleyen Kuzey Kore, 25 Ocak’ta ise seyir füzelerini test etmişti. Son olarak dün, Pyongyang’ın Japon Denizi istikametine doğru 2 yeni füze daha ateşlediği doğrulanmıştı. (İHA)