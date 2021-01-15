Kuzey Kore ABD’ye denizaltı füzeleriyle gözdağı verdi
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Kuzey Kore ABD’ye denizaltı füzeleriyle gözdağı verdi

Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore’deki askeri geçit töreninde sergilenen denizaltıdan atılan yeni füzeler, devlet kanalındaki yayında “Dünyanın en güçlü silahı” olarak tanıtıldı.

Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore’de askeri geçit töreninde denizaltıdan fırlatılmak üzere tasarlanan füzeler ve diğer askeri donanımlar sergilendi.Denizaltıdan güdümlü füzelerinin sergilendiği askeri geçit törenini, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da izledi.Törende, en az dört denizaltıdan güdümlü füze de dikkat çekti.

FOTO: DHA

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Tören, ülkede nadiren gerçekleşen bir siyasi toplantıda Kim Jong-un, ABD’yi ülkesinin “en büyük düşmanı” olarak tanımlamasından bir hafta sonra düzenlendi.

Askeri geçit töreninde denizaltıdan atılan yeni füzelerin devlet kanalında ‘Dünyanın en güçlü silahı’ olarak nitelendirildiği ifade edildi. Törende ayrıca, mobil kara rampalarından atılmak üzere tasarlanmış çeşitli katı yakıtlı silahlar da sergilendi.

Törenin, Kuzey Kore liderini ‘haydut’ olarak nitelendiren ve yakında başkanlık koltuğuna oturacak olan Joe Biden hükümetine yönelik ‘bir güç gösterisi’ olarak değerlendirildi. belirtildi. (DHA)

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