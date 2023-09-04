Kuzenini yaralayıp, intihar etti: Haberi alan sevgilisi de yaşamına son verdi

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada Salihcan Kayanın (21) bıçakladığı kuzeni Serhat Kaya (20), ağır yaralandı. Olayın ardından durumu ailesine anlatan Salihcan Kaya, tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Erkek arkadaşının ölüm haberini alan Havva Bayrak da, başına tabancayla ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Özkürtün beldesi Süme Mahallesinde meydana geldi. Beldede yolda karşılaşan amca çocukları Salihcan Kaya ve Serhat Kaya arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışmada Salihcan Kaya, kuzenini boyun kısmından bıçaklayarak, olay yerinden uzaklaştı.

Kanlar içinde yere yığılan Serhat Kaya, ihbarla çağrılan ambulansla Kürtün Devlet Hastanesine buradan Trabzondaki bir hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan Serhat Kayanın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

BIÇAKLAMA SONRASI 2 İNTİHAR

Olay sonrası eve giderek durumu ailesine anlatan Salihcan Kaya, tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Salihcan Kaya’nın kız arkadaşı olduğu iddia edilen Havva Bayrak da, ölüm haberini duyunca evdeki odasında başına tabancayla ateş ederek yaşamına son verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, otopsi işlemleri tamamlanan Salihcan Kaya ve Havva Bayrak, bugün beldede toprağa verilecek. (DHA)