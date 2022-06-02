Kuvvetler ayrılığı ilkesi ve saygın devlet…
Erdoğan, Sayıştay’ın kuruluş yıl dönümünde:
Görevleri, “açık bulmak” olan Sayıştay çalışanlarına:
“Açık aramayın” talimatı verdi…
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Bunun tercümesi:
“Yürütme ve bürokrasiye göz yumun” demektir…
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Ve bunu söylemek…
-Ki bu üslûp talimat üslûbudur- …
Anayasaya muhalefet suçudur…
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Peki…
Erdoğan anayasaya muhalefet suçu işlerken:
Erdoğan’la aynı anayasal güce sahip Sayıştay Başkanı, ne yaptı?..
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Ne yapacak?..
Erdoğan’ın konuşmasını sessizce izledi…
Sessizce dinledi…
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Oysa…
Erdoğan’la aynı anayasal güce sahip Sayıştay Başkanı…
CB o cümleyi kurduğu anda:
Ayağa kalkmalı…
Ve…
Salonu terk etmeliydi…
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Zira…
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası:
Kuvvetler Ayrılığı İlkesini kabul etmiştir…
Haliyle…
Yargı, Yürütmeyle eşit düzeydedir…
Ne Yürütme, Yargı’ya müdahale etme hak ve yetkisine sahiptir…
Ne de Yargı, Yürütmeye müdahale edebilir…
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Sayıştay’ın görevi…
Kamu kurumlarını denetlemek…
Denetim sonuçlarını Meclis’e bildirmektir…
Bu denetim asla müdahale olmadığı için…
Yürütmenin başı, Sayıştay’a:
“İcraatımızda açık aramayın” diye talimat veremez…
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Sözümün özü canlarım…
Yürütmenin başı o sözü söylediği anda:
Sayıştay Başkanı…
Kendilerine ve çalışma arkadaşlarına usulsüzlük talimatı veren Yürütme erkini:
Protesto etmeliydi…
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2023 seçimlerinden sonra iktidar değiştiğinde yargılanacak:
O kadar çok kişi var ki…
BAKALIM KİM KAZANACAK?..
Toplum her zaman:
Güçlünün yanında mı yer alır?..
Yoksa her zaman:
Mağdurun yanında mı durur?..
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Son yıllarda görünen o ki…
Toplumun çok büyük bir kesimi mağdura…
Bir tekme de kendi vurmak için:
Çaba gösteriyor…
Güçlünün ise yanında…
Hatta bir yerinde kıl olmak için:
Çabalıyor…
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Bakalım ilk yapılacak seçimlerde kim kazanacak?..
Mağdurun yanında duranlar mı?..
Güçlünün bir yerinde kıl olmakta:
Direnenler mi?..
HAZIR OLUN…
Felâket haberi vermeyi sevmem ama…
Haberler kötü:
Çünkü…
Dün…
Erdoğan…
Nebati ve…
Kavcıoğlu:
Saray’da bir araya geldi…
Ekonomi üzerine:
Konuştu…
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Lütfen…
Daha büyük felâketlere:
Hazır olun…
HUKUKUN İNFİSAHI…
Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu öldürme kastıyla yumruklayan Osman Sarıgün’e 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi…
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Ben…
“Erdoğan dondurmayı yalayarak yedi” dediğim iddiasıyla…
1 yıl 2 ay 17 gün hapse:
Mahkûm edildim.
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İşte bu güzel ülkede adalet…
Neyi mi gösteriyor:
Yargının çöktüğünü…
Hukukun infisah ettiğini…
DEVASA BİR FARK…
İki ülke arasında sürdürülen diplomatik ilişkilerde…
Bir politikacıyla…
Bir devlet insanı arasındaki farkı gösteren…
Bir örnek:
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Politikacı karşı tarafın Devlet Başkanı ya da Başbakanı için:
“Bunlar dürüst değiller yaaa, samimi değiller yaaaa…” diye çemkirir…
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Devlet İnsanı ise karşı tarafın Devlet Başkanı ya da Başbakanı için şu açıklamayı yapar:
“Görüşmeleri sürdüreceğiz… Süreçte ne doğruysa onu yapacağız…”.
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Lütfen bunun:
“Siyasî nüans” olduğunu düşünmeyin…
Bu:
Az gelişmiş ülkenin politikacı devlet başkanıyla…
Gelişmiş ülkenin devlet insanı nitelikli Başbakanı arasındaki:
Devasa farktır…
ÇILDIRAN KİM?..
Metropol Kamuoyu Araştırma Şirketinin mayıs ayı anket sonuçları şöyle:
AKP: %32.7
CHP: %22.6
İYİ Parti: %15.1
HDP: %13.8
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Şimdi bir de…
MAK Kamuoyu Araştırma Şirketinin mayıs ayı anket sonuçlarına bakalım:
AKP: %28.3,
CHP: %27.1,
İYİ Parti: %16.1,
HDP: %7.8.
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Canlarım…
Birileri çıldırmış olmalı…
Ancak:
Ankete katılanlar mı?..
Anketçiler mi bilemem…
Ama…
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Şundan eminim:
Metropoll haklıysa:
Türkiye umutsuz vaka…
MAK haklıysa:
Zulüm bitiyor…
TAHMİN ETMEK YASAK…
Isparta Belediye Başkanı’ndan Melek Mosso’ya karşı yaptıkları gayri ahlaki tavır için savunma:
“O gece sanatını yaparken uygunsuz bir durum olabilir diye tahmin ederek biz bunu yaptık.”.
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Türkiye:
Tahminlerin cezalandırıldığı tek ülke…
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Kılıçdaroğlu:
“Erdoğan ve ailesi kaçacak…”.
Bu bir tahmindir…
Ama mahkemede…
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Ben:
“Erdoğan yargılanacak ve mahkûm olacak…”
Bu bir tahmin…
Ama…
Asliye ceza mahkemesinde…
Hapis istemiyle:
Yargılanıyorum…
SAYESİNDE…
Arkadaşın biri dedi ki:
“Aç sefil geziyor, rakıyı, birayı almaktan geri durmuyor”.
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Ben de diyorum ki:
Bi sor bakalım arkadaş:
“Halk neden aç, sefil geziyor?..”
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O cevap veremez…
Ben cevaplayayım:
Sayesinde…