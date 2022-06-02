Kuvvetler ayrılığı ilkesi ve saygın devlet…

Erdoğan, Sayıştay’ın kuruluş yıl dönümünde:

Görevleri, “açık bulmak” olan Sayıştay çalışanlarına:

“Açık aramayın” talimatı verdi…

★

Bunun tercümesi:

“Yürütme ve bürokrasiye göz yumun” demektir…

★

Ve bunu söylemek…

-Ki bu üslûp talimat üslûbudur- …

Anayasaya muhalefet suçudur…

★

Peki…

Erdoğan anayasaya muhalefet suçu işlerken:

Erdoğan’la aynı anayasal güce sahip Sayıştay Başkanı, ne yaptı?..

★

Ne yapacak?..

Erdoğan’ın konuşmasını sessizce izledi…

Sessizce dinledi…

★

Oysa…

Erdoğan’la aynı anayasal güce sahip Sayıştay Başkanı…

CB o cümleyi kurduğu anda:

Ayağa kalkmalı…

Ve…

Salonu terk etmeliydi…

★

Zira…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası:

Kuvvetler Ayrılığı İlkesini kabul etmiştir…

Haliyle…

Yargı, Yürütmeyle eşit düzeydedir…

Ne Yürütme, Yargı’ya müdahale etme hak ve yetkisine sahiptir…

Ne de Yargı, Yürütmeye müdahale edebilir…

★

Sayıştay’ın görevi…

Kamu kurumlarını denetlemek…

Denetim sonuçlarını Meclis’e bildirmektir…

Bu denetim asla müdahale olmadığı için…

Yürütmenin başı, Sayıştay’a:

“İcraatımızda açık aramayın” diye talimat veremez…

★

Sözümün özü canlarım…

Yürütmenin başı o sözü söylediği anda:

Sayıştay Başkanı…

Kendilerine ve çalışma arkadaşlarına usulsüzlük talimatı veren Yürütme erkini:

Protesto etmeliydi…

★

2023 seçimlerinden sonra iktidar değiştiğinde yargılanacak:

O kadar çok kişi var ki…

BAKALIM KİM KAZANACAK?..

Toplum her zaman:

Güçlünün yanında mı yer alır?..

Yoksa her zaman:

Mağdurun yanında mı durur?..

★

Son yıllarda görünen o ki…

Toplumun çok büyük bir kesimi mağdura…

Bir tekme de kendi vurmak için:

Çaba gösteriyor…

Güçlünün ise yanında…

Hatta bir yerinde kıl olmak için:

Çabalıyor…

★

Bakalım ilk yapılacak seçimlerde kim kazanacak?..

Mağdurun yanında duranlar mı?..

Güçlünün bir yerinde kıl olmakta:

Direnenler mi?..

HAZIR OLUN…

Felâket haberi vermeyi sevmem ama…

Haberler kötü:

Çünkü…

Dün…

Erdoğan…

Nebati ve…

Kavcıoğlu:

Saray’da bir araya geldi…

Ekonomi üzerine:

Konuştu…

★

Lütfen…

Daha büyük felâketlere:

Hazır olun…

HUKUKUN İNFİSAHI…

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu öldürme kastıyla yumruklayan Osman Sarıgün’e 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi…

★

Ben…

“Erdoğan dondurmayı yalayarak yedi” dediğim iddiasıyla…

1 yıl 2 ay 17 gün hapse:

Mahkûm edildim.

★

İşte bu güzel ülkede adalet…

Neyi mi gösteriyor:

Yargının çöktüğünü…

Hukukun infisah ettiğini…

DEVASA BİR FARK…

İki ülke arasında sürdürülen diplomatik ilişkilerde…

Bir politikacıyla…

Bir devlet insanı arasındaki farkı gösteren…

Bir örnek:

★

Politikacı karşı tarafın Devlet Başkanı ya da Başbakanı için:

“Bunlar dürüst değiller yaaa, samimi değiller yaaaa…” diye çemkirir…

★

Devlet İnsanı ise karşı tarafın Devlet Başkanı ya da Başbakanı için şu açıklamayı yapar:

“Görüşmeleri sürdüreceğiz… Süreçte ne doğruysa onu yapacağız…”.

★

Lütfen bunun:

“Siyasî nüans” olduğunu düşünmeyin…

Bu:

Az gelişmiş ülkenin politikacı devlet başkanıyla…

Gelişmiş ülkenin devlet insanı nitelikli Başbakanı arasındaki:

Devasa farktır…

ÇILDIRAN KİM?..

Metropol Kamuoyu Araştırma Şirketinin mayıs ayı anket sonuçları şöyle:

AKP: %32.7

CHP: %22.6

İYİ Parti: %15.1

HDP: %13.8

★

Şimdi bir de…

MAK Kamuoyu Araştırma Şirketinin mayıs ayı anket sonuçlarına bakalım:

AKP: %28.3,

CHP: %27.1,

İYİ Parti: %16.1,

HDP: %7.8.

★

Canlarım…

Birileri çıldırmış olmalı…

Ancak:

Ankete katılanlar mı?..

Anketçiler mi bilemem…

Ama…

★

Şundan eminim:

Metropoll haklıysa:

Türkiye umutsuz vaka…

MAK haklıysa:

Zulüm bitiyor…

TAHMİN ETMEK YASAK…

Isparta Belediye Başkanı’ndan Melek Mosso’ya karşı yaptıkları gayri ahlaki tavır için savunma:

“O gece sanatını yaparken uygunsuz bir durum olabilir diye tahmin ederek biz bunu yaptık.”.

★

Türkiye:

Tahminlerin cezalandırıldığı tek ülke…

★

Kılıçdaroğlu:

“Erdoğan ve ailesi kaçacak…”.

Bu bir tahmindir…

Ama mahkemede…

★

Ben:

“Erdoğan yargılanacak ve mahkûm olacak…”

Bu bir tahmin…

Ama…

Asliye ceza mahkemesinde…

Hapis istemiyle:

Yargılanıyorum…

SAYESİNDE…

Arkadaşın biri dedi ki:

“Aç sefil geziyor, rakıyı, birayı almaktan geri durmuyor”.

★

Ben de diyorum ki:

Bi sor bakalım arkadaş:

“Halk neden aç, sefil geziyor?..”

★

O cevap veremez…

Ben cevaplayayım:

Sayesinde…