Memduh Bayraktaroğlu
2 Haziran 2022

Kuvvetler ayrılığı ilkesi ve saygın devlet…

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Erdoğan, Sayıştay’ın kuruluş yıl dönümünde:

Görevleri, “açık bulmak” olan Sayıştay çalışanlarına:

“Açık aramayın” talimatı verdi…

Bunun tercümesi:

“Yürütme ve bürokrasiye göz yumun” demektir…

Ve bunu söylemek…

-Ki bu üslûp talimat üslûbudur- …

Anayasaya muhalefet suçudur…

Peki…

Erdoğan anayasaya muhalefet suçu işlerken:

Erdoğan’la aynı anayasal güce sahip Sayıştay Başkanı, ne yaptı?..

Ne yapacak?..

Erdoğan’ın konuşmasını sessizce izledi…

Sessizce dinledi…

Oysa…

Erdoğan’la aynı anayasal güce sahip Sayıştay Başkanı…

CB o cümleyi kurduğu anda:

Ayağa kalkmalı…

Ve…

Salonu terk etmeliydi…

Metin Yener

Zira…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası:

Kuvvetler Ayrılığı İlkesini kabul etmiştir…

Haliyle…

Yargı, Yürütmeyle eşit düzeydedir

Ne Yürütme, Yargı’ya müdahale etme hak ve yetkisine sahiptir…

Ne de Yargı, Yürütmeye müdahale edebilir…

Sayıştay’ın görevi…

Kamu kurumlarını denetlemek…

Denetim sonuçlarını Meclis’e bildirmektir…

Bu denetim asla müdahale olmadığı için…

Yürütmenin başı, Sayıştay’a:

“İcraatımızda açık aramayın” diye talimat veremez…

Sözümün özü canlarım…

Yürütmenin başı o sözü söylediği anda:

Sayıştay Başkanı…

Kendilerine ve çalışma arkadaşlarına usulsüzlük talimatı veren Yürütme erkini:

Protesto etmeliydi…

2023 seçimlerinden sonra iktidar değiştiğinde yargılanacak:

O kadar çok kişi var ki…

BAKALIM KİM KAZANACAK?..

Toplum her zaman:

Güçlünün yanında yer alır?..

Yoksa her zaman:

Mağdurun yanında mı durur?..

Son yıllarda görünen o ki…

Toplumun çok büyük bir kesimi mağdura…

Bir tekme de kendi vurmak için:

Çaba gösteriyor…

Güçlünün ise yanında…

Hatta bir yerinde kıl olmak için:

Çabalıyor…

Bakalım ilk yapılacak seçimlerde kim kazanacak?..

Mağdurun yanında duranlar mı?..

Güçlünün bir yerinde kıl olmakta:

Direnenler mi?..

HAZIR OLUN…

Felâket haberi vermeyi sevmem ama…

Haberler kötü:

Çünkü…

Dün…

Erdoğan…

Nebati ve…

Kavcıoğlu:

Saray’da bir araya geldi…

Ekonomi üzerine:

Konuştu…

Lütfen…

Daha büyük felâketlere:

Hazır olun…

HUKUKUN İNFİSAHI…

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu öldürme kastıyla yumruklayan Osman Sarıgün’e 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi…

Ben…

“Erdoğan dondurmayı yalayarak yedi” dediğim iddiasıyla…

1 yıl 2 ay 17 gün hapse:

Mahkûm edildim.

İşte bu güzel ülkede adalet…

Neyi mi gösteriyor:

Yargının çöktüğünü…

Hukukun infisah ettiğini…

DEVASA BİR FARK…

İki ülke arasında sürdürülen diplomatik ilişkilerde…

Bir politikacıyla…

Bir devlet insanı arasındaki farkı gösteren…

Bir örnek:

Politikacı karşı tarafın Devlet Başkanı ya da Başbakanı için:

“Bunlar dürüst değiller yaaa, samimi değiller yaaaa…” diye çemkirir…

Devlet İnsanı ise karşı tarafın Devlet Başkanı ya da Başbakanı için şu açıklamayı yapar:

“Görüşmeleri sürdüreceğiz… Süreçte ne doğruysa onu yapacağız…”.

Lütfen bunun:

“Siyasî nüans” olduğunu düşünmeyin…

Bu:

Az gelişmiş ülkenin politikacı devlet başkanıyla…

Gelişmiş ülkenin devlet insanı nitelikli Başbakanı arasındaki:

Devasa farktır…

ÇILDIRAN KİM?..

Metropol Kamuoyu Araştırma Şirketinin mayıs ayı anket sonuçları şöyle:

AKP: %32.7

CHP: %22.6

İYİ Parti: %15.1

HDP: %13.8

Şimdi bir de…

MAK Kamuoyu Araştırma Şirketinin mayıs ayı anket sonuçlarına bakalım:

AKP: %28.3,

CHP: %27.1,

İYİ Parti: %16.1,

HDP: %7.8.

Canlarım…

Birileri çıldırmış olmalı…

Ancak:

Ankete katılanlar mı?..

Anketçiler mi bilemem…

Ama…

Şundan eminim:

Metropoll haklıysa:

Türkiye umutsuz vaka…

MAK haklıysa:

Zulüm bitiyor…

TAHMİN ETMEK YASAK…

Isparta Belediye Başkanı’ndan Melek Mosso’ya karşı yaptıkları gayri ahlaki tavır için savunma:

“O gece sanatını yaparken uygunsuz bir durum olabilir diye tahmin ederek biz bunu yaptık.”.

Türkiye:

Tahminlerin cezalandırıldığı tek ülke…

Kılıçdaroğlu:

“Erdoğan ve ailesi kaçacak…”.

Bu bir tahmindir…

Ama mahkemede…

Ben:

“Erdoğan yargılanacak ve mahkûm olacak…”

Bu bir tahmin…

Ama…

Asliye ceza mahkemesinde…

Hapis istemiyle:

Yargılanıyorum…

SAYESİNDE…

Arkadaşın biri dedi ki:

“Aç sefil geziyor, rakıyı, birayı almaktan geri durmuyor”.

Ben de diyorum ki:

Bi sor bakalım arkadaş:

“Halk neden aç, sefil geziyor?..”

O cevap veremez…

Ben cevaplayayım:

Sayesinde…

Yazarlar
Kuvvetler ayrılığı ilkesi ve saygın devlet…
Memduh Bayraktaroğlu