Kuveyt’te 7 kişi idam edildi

Kuveyt ‘te cinayetle suçlanan 2’si kadın olmak toplam 7 kişi idam edildi.

Kuveyt Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, farklı dönemlerde işlenen cinayetlerden idama mahkum edilen 7 kişinin cezası infaz edildi.

Aralarında 2 kadının da bulunduğu 7 kişiden 3’ünün Suriye, Etiyopya ve Pakistan uyruklu olduğu ifade edilirken, söz konusu kişilerin asılarak idam edildiği aktarıldı