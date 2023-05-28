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Kutlamalarda kurşun isabet eden 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan kutlamalar sırasında kurşun isabet eden 1 kişi yaralandı.

Kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Cumhur İttifakı taraftarları evlerinin çatı ve balkonlarından tabanca ve tüfekle havaya ateş açarak kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, ismi öğrenilemeyen kişiye isabet etti. Yaralı, Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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