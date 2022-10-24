Kütahya’da işçi servisi traktöre çarptı! Yaralılar var
Kütahya’da işçi servis midibüsü, önünde giden pancar yüklü traktöre çarptı. Kazada, 20 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya- Tavşanlı kara yolunun 20inci kilometresindeki Köprüören mevkisinde meydana geldi. Fabrikaya işçi taşıyan 43 HD 858 plakalı servis midibüsü, önünde giden pancar yüklü traktöre çarptı. Kazada, midibüsteki 20 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle kara yolunda kilometrelerce kuyruk oluşurken, ulaşım tek şeritten sağlanıyor. (DHA)
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