Kütahya’da 539 parça tarihi eser ele geçirildi

Kütahya’da düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 539 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gediz ilçesinde İ.O.A. ve M.K’nin evlerinde satmak amacıyla tarihi eser niteliğindeki objelerin bulunduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin evinde yaptıkları aramada 381 adet sikke, 158 adet tarihi obje ve bir adet dedektör ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

(AA)