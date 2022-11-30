Kütahya Belediye Başkanlığı 8 adet daireyi ihaleyle satacak
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Kütahya Belediye Başkanlığı 8 adet daireyi ihaleyle satacak

Kütahya Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 8 adet daire, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satışa çıkarıldı.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale. 8 Aralık 2022 Perşembe günü Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek. İhale şartnamesi mesai gün ve saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde görülebileceği gibi ücretsiz olarak alınabilir.

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Kütahya Belediye Başkanlığı 8 adet daireyi ihaleyle satacak
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