Kuşadası’nda sahile ölü yunus vurdu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ölü yunus kıyıya vurdu. Tırtak cinsi yunusun vücudunda kesici ya da delici alet yaralarına rastlanmadı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı (EKODOSD) Bahattin Sürücü, “Yunusun trol ağlarına yakalanıp boğularak öldüğünü düşünüyoruz” dedi.

Kuşadası’nın Kadınlar Denizi sahilinde yürüyüş yapanlar öğle saatlerinde kıyıda hareketsiz bir yunus olduğunu fark edip durumu EKODOSD’a bildirdi. İhbar üzerine EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve beraberindekiler bölgeye gidip, inceleme yaptı. İncelemede, özel bir otelin plaj kısmına ölmüş halde vuran yunusun vücudunda kesici ya da delici alet yaralarına rastlanmadı.

Kıyıya vuran yunusun, nesli küresel ölçekte tehlike altında olan ‘Tırtak’ türü yunus olduğu belirlendi. 2 metre 15 santim boyundaki yunusa nekropsi denilen ve hayvanların kadavralarına veteriner hekimlerce uygulanan incelemenin yapılmayacağını söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Yunusun hedef dışı av olarak, trol ağlarına yakalanıp boğularak öldüğünü tahmin ediyoruz. Bölgemizdeki deniz memelilerinden olan yunuslar, Caretta caretta ve Chelonia mydas gibi deniz kamplumbağaları ile aynı kaderi paylaşıyor. Deniz ekosistemi için çok önemli olan bu hassas türlerin korunmasında gerekli duyarlılığı göstermek zorundayız” diye konuştu. (DHA)