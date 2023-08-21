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Kuşadası Körfezi’nde 2 dakika arayla 2 deprem

Ege Denizi’nde 2 dakika arayla merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde 2 deprem, meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre; Kuşadası Körfezi’nde saat 10.57’de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 10,11 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bölge, 2 dakika sonra, saat 10.59’da ikinci kez sallandı. Bu depremin büyüklüğü 3.5, derinliği ise 7,01 kilometre olarak ölçüldü. Kuşadası’nda hissedilen depremler, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

(DHA)

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