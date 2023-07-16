Kuryenin çantasından 1.5 milyon TL çaldılar

Kapalıçarşı’da iki şüpheli, takibe aldıkları kuryenin sırt çantasından 50 bin Euro çaldıktan sonra kaçtı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyazıt Kapalıçarşı çıkışında 14 Temmuz Cuma günü saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kapalıçarşı’daki bir döviz bürosunda kuryelik yapan kişi, çalıştığı döviz bürosuna gitti. Transfer merkezine götürmek üzere sırt çantasına koyduğu 250 bin Euro nakit para ile döviz bürosundan ayrılan kurye, bu sırada iki kişi tarafından takibe alındı. Hırsızlar, kuryenin dalgınlığından faydalanarak sırtındaki çantanın fermuarını açıp içinden 50 bin Euro çaldı. Parayı alan hırsızlar, farklı yönlere kaçarak uzaklaştı. Kurye daha sonra çantasının açık olduğunu fark ederek geldiği yönü kontrol etti.

Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)