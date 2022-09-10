Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısı yüzde 39 arttı
Haberler Gündem

Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısı yüzde 39 arttı

Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefi sayısı son 5 yılda yüzde 38,6 artarak 1 milyon 35 bin 976’ya ulaştı.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye’de ağustos itibarıyla tüm vergi türlerinde faal mükellef sayıları artarken gelir vergisi mükellefleri 2 milyon 314 bin 989’a, katma değer vergisi (KDV) mükellef sayısı 3 milyon 287 bin 284’e, gelir stopaj vergisi mükellef sayısı 3 milyon 656 bin 226’ya, gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı 2 milyon 275 bin 248’e, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı da 836 bin 309’a çıktı.

Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarının kazançlarının tabi olduğu kurumlar vergisi mükellef sayısı son 5 yılda yüzde 38,6 artarak ağustos ayı itibarıyla 1 milyon 35 bin 976’ya yükseldi. Söz konusu mükelleflerin sayısı 2017’de 747 bin 557’ydi.

– En fazla kurumlar vergisi mükellefi üç büyükşehirde

Kurumlar vergisi mükellefleri en çok 391 bin 828 ile İstanbul’da bulunurken bu ili 106 bin 91 mükellefle Ankara, 63 bin 739 ile İzmir takip etti.

Söz konusu vergi türünde 5 yılda en yüksek mükellef sayısı artış oranı yüzde 75,3 ile Kilis’te gerçekleşti. Bu kentte kurumlar vergisi mükellefi sayısı 551’den 966’ya çıktı.

Artış oranlarında Kilis’i yüzde 65,8 ile Gaziantep, yüzde 61,7 ile Yalova, yüzde 60 ile Mardin, yüzde 59,6 ile Diyarbakır, yüzde 53,4 ile Şanlıurfa, yüzde 52,5 ile Antalya, yüzde 51,5 ile Batman, yüzde 50,8 ile Aksaray, yüzde 49,9 ile İçel takip etti.

Bu vergi türünde mükellefiyet oranlarındaki en düşük artış olan iller ise sırasıyla yüzde 15,7 ile Karabük, yüzde 17,1 ile Bayburt, yüzde 20,2’şer ile Kars, Zonguldak ve Çankırı olarak belirlendi.

Öte yandan, kurumlar vergisi mükellef sayısı artış oranında İstanbul 25’inci, Ankara 61’inci, İzmir 34’üncü, Bursa 20’nci, Kocaeli de 30’uncu sırada yer aldı.

Son 5 yılda vergi türleri itibarıyla mükellef sayıları ve artış oranları şöyle:

Vergi türü Ağustos 2017 Ağustos 2022 Değişim (Yüzde)
Gelir vergisi 1.864.891 2.314.989 24,1
Gelir stopaj vergisi 2.671.981 3.656.226 36,8
GMSİ 1.896.031 2.275.248 20,0
Basit usulde gelir vergisi 772.445 836.309 8,3
Kurumlar vergisi 747.557 1.035.976 38,6
KDV 2.557.737 3.287.284 28,5

Son 5 yılda kurumlar vergisi mükellefiyetliğinde ilk 20 ilin artış oranları şöyle:

İLLER Ağustos 2017 Ağustos 2022 Değişim (Yüzde)
1 KİLİS 551 966 75,3
2 GAZİANTEP 13.038 21.616 65,8
3 YALOVA 2.070 3.347 61,7
4 MARDİN 4.055 6.488 60,0
5 DİYARBAKIR 7.097 11.327 59,6
6 ŞANLIURFA 7.271 11.156 53,4
7 ANTALYA 27.481 41.898 52,5
8 BATMAN 2.798 4.239 51,5
9 AKSARAY 2.335 3.521 50,8
10 İÇEL 13.811 20.699 49,9
11 SİİRT 867 1.262 45,6
12 MUĞLA 10.106 14.609 44,6
13 NEVŞEHİR 2.433 3.509 44,2
14 DÜZCE 2.203 3.172 44,0
15 TEKİRDAĞ 7.269 10.465 44,0
16 KAHRAMANMARAŞ 4.528 6.510 43,8
17 UŞAK 1.931 2.765 43,2
18 KONYA 15.823 22.649 43,1
19 BALIKESİR 5.828 8.312 42,6
20 BURSA 28.150 39.985 42,0

AA

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Muş’ta 17 yıldır aranan cinayet zanlısı Ağrı’da yakalandı

Muş’ta 17 yıldır aranan cinayet zanlısı Ağrı’da yakalandı

Kayseri’de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri’de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar!

Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar!

Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısı yüzde 39 arttı
Gündem