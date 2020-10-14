Kuruluş Osman 30. yeni bölüm fragmanı geldi! İşte Kuruluş Osman 29. son bölümde yaşananlar…

ATV’de her çarşamba yayınlanan ve beğeniyle takip edilen Kuruluş Osman dizisi bu akşam nefes kesen bir bölümle takipçilerinin karşısına çıktı. Kuruluş Osman’ın son bölümünde, Savcı Bey’in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey’in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun’u endişeye sürükledi. İşte Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde yaşananlar ve 30. yeni bölüm fragmanı izleme linki…

KURULUŞ OSMAN 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SON BÖÜMDE NELER OLDU?

“Pusatımızın erişemediği yerde aklımızla iş göreceğiz!”

Kuruluş Osman’ın 29’uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor. Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası’ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası’na geliyor.

Savcı Bey’in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey’in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun’u endişeye sürüklüyor. Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi? Kayı Obası’na gelen Nikola ve Flatyos’un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey’in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey’e kendini kabul ettirebilecek mi?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN KONUSU

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman’dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren “aşk” oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını “aşkla” gördü.

Gücünü kılıcından değil, “aşktan” aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını “aşkla” verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş’un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.