Kurultay ama hemen

Canlarım, CHP doğurgan bir partidir…

Tahminim doğurganlık sürecinin yeniden başlayacağı…

Temennim ise:

Partinin:

Bir ve bütün olarak yoluna devam etmesidir…

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Soru:

CHP kendiliğinden mi bölünür?..

Yoksa:

Erdoğan tarafından düzenlenen bir operasyonla mı?..

★

Cevap:

Bugüne kadar genelde:

İç hesaplaşmalar…

Ve…

“Bencil hesaplar” nedeniyle:

Kendi kendini böldü…

★

Soru:

Erdoğan’ın bölme operasyonu engellenebilir mi?..

Cevap:

Tabii ki engellenir…

★

Soru:

Nasıl?..

Cevap:

Kemal Bey bu yıl ve en geç Ekim ayına kadar Kurultay’ı toplayacağını açıklar…

Kurultayda seçime katılmayacağına ilişkin söz verir…

Genel Başkanlığa İmamoğlu seçilir…

İmamoğlu İBB Başkanı olarak görevini sürdürür…

Haftada bir gün grup konuşması yapar…

2024 yerel seçimlerinde yeniden İBB Başkanlığına aday gösterilir…

★

Soru:

Erdoğan yargı sürecini başlattırsa ne olur?..



★

Cevap:

CHP ve İmamoğlu için daha iyi olur…

Günümüz Türkiye’sinde her şeye rağmen hiçbir yargıç:

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanını…

Siyasi ve hatta:

“O.uruktan” gerekçelerle mahkum edemez…

Siyaset yasağı koyamaz…

ÖLÜMSÜZLÜK İKSİRİ

Cem Ceminay, “Erdoğan dört yıl sonra bir dönem daha aday olmanın yollarını arayacak deniliyor” dedikten sonra…

Bunun normal olacağını söylüyor…

Ve…

Devam ediyor:

“Ne yapıp edip YSK’ya ve Meclis’e hayat boyu başkan kalacağını kabul ettirecektir. Referanduma gidilse yine kazanır. Tek adam rejimini sarayları uçakları başkasına devretmesi çok zor!..”.

★

Cem Bey:

Elon Musk’la dostluğunun sebebi…

Musk’ın:

“Ölümsüzlük iksirini bulduğu” iddiası olabilir mi?..

DEMEK Kİ KOYMAMIŞSIN



Erdoğan vatandaşın yastık altına göz dikti…

Peki…

Vatandaş bu defa yine bu oyuna gelir mi?..

Bilmem…

Bilemem…

Ama…

Bu konuyla iltisaklandırılabilecek bir kıssa anlatabilirim…

★

Delikanlının paraya ihtiyacı oldu…

Durumunu arkadaşlarına açtı:

“Ali amcaya git” dediler… “Kesin yardımcı olur…”.

Delikanlı ilk defa gidiyordu Ali Amca’ya…

Yardım yöntemini bilmiyordu…

Derdini açtı…

Ali amca gülümsedi:

“Git benim odama, yastığın altına bak; ne varsa al…”.

★

Delikanlı hızla Ali amcanın odasına gitti…

Yastığı kaldırdı…

Küçük bir deste vardı…

Aldı baktı:

5 adet 200’lük…

Parayı cebine koydu gitti…

★

Bir süre sonra elinde bin lirayla geldi:

“Ali amca teşekkürler; bin lirayı getirdim…”.

“Git oğlum aldığın yere koy” dedi Ali amca…

Delikanlı gitti parayı yastık altına koydu…

★

Bir süre sonra yine ihtiyacı oldu paraya…

Yine gitti Ali Amca’ya…

Yine aynı diyalog…

★

Bu yastık altından para alma ve bir süre sonra yerine koyma birkaç defa daha tekrar etti…

Delikanlı yine sıkışmıştı…

Yine gitti Ali amcaya…

Yine para istedi…

Ali amca yine:

“Git yastığın altından al” dedi…

★

Az sonra delikanlı üzüntülü bir şekilde geri döndü:

“Ali amca” dedi, “yastığın altında para yok…”.

Ali amca gülümsedi:

“Demek ki koymamışsın…”.

DESTEK LÜTFEN

Bir tüccarın üreticisinden 1000 adet buzdolabı satın alıp depoda bekletmesi:

Stokçuluktur…

Spekülasyondur…

★

Bir kişinin 10 ay sonra ihtiyacı olabilecek bir ürünü satın alması:

Enflasyondan korunmadır…

Bir kişinin 4 kişilik bir aile için pazardan 10 kilo kiraz satın alması:

İsraftır…

★

Devletin:

Yöneticilerine makam otomobili satın alıp kullanımlarına vermesi:

Harcamadır…

Ama…

Bunu abartarak yapması:

İsraftır…

Lütfen…

Kamu ya da tüketicinin harcamalarıyla kavga etmeyin ey dostlar!..

Ancak…

Ve eğer…

İsrafla kavga edecekseniz…

Ben bunu medyada:

30 yıldır yapıyorum…

Lütfen…

Desteğinizi bekliyorum…

DÜNÜN VİDEOSU

Selçuk ÖZDAĞ

@selcukozdag

CB Erdoğan, hakim ve savcılara:

“Kararınızı verirken kimsenin sizi yönlendirmesine müsaade etmeyin. Parayı, pulu her zaman bulursunuz. Ama hak ve hukuk bulunmaz” demiş.

Öyleyse, yargının içine düştüğü söylenen bu kadar “para pul” iddiaları, UFO’lu yargı mensuplarına mı ait?..

NE ZAMAN?..



Amerikalı iş insanı, bir Çinli iş insanına sordu:

“Ölüleriniz mezarlarına koyduğunuz pirinçleri ne zaman yiyecek?..”

Çinli iş insanı gülümsedi:

“Sizin ölüleriniz mezarlarına bıraktığınız çiçekleri kokladığı zaman…”.

GÜNÜN ŞİİRİ

Öyle bir yağmur ki bu, bilirsin

Dam saçak demeyecek, yağacak

Yağacak bir hışım gibi can evine kentin

Kalplerimiz küle gömülmüş elmalar gibi

Patladı patlayacak

Alacak sonunda kendi rengini.

Edip Cansever

GÜNÜN SÖZÜ

“İnsan yaşamının bir alanında haksızlık yaparken diğer bir alanında haklı olamaz; yaşam bölünmez bir bütündür…”.

Mahatma Gandhi