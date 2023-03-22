Kuru yük gemisi Datça açıklarında karaya oturdu
Haberler Gündem

Kuru yük gemisi Datça açıklarında karaya oturdu

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Ukrayna’dan Mersin’e yük götüren Belize bayraklı “Happy Aras” isimli yük gemisi Murdala Koyu yakınlarında arızalanarak karaya oturdu.

Mürettebatın Datça Liman Başkanlığından yardım istemesi üzerine bölgeye tedbir amaçlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Geminin yakıtı ile yükünün tahliyesi için çalışma başlatıldı. Gemide, 12 Türk mürettebatın bulunduğu öğrenildi. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
İYİ Parti’li Ağıralioğlu’dan gündem yaratan sözler

İYİ Parti’li Ağıralioğlu’dan gündem yaratan sözler

Korkunç olay: Tartıştığı eşinin boğazını kesip, öldürdü!

Korkunç olay: Tartıştığı eşinin boğazını kesip, öldürdü!

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi

Kuru yük gemisi Datça açıklarında karaya oturdu
Gündem